스포티지 최다 판매 모델 ‘셀토스’ 국내 54만대·해외 258만대 판매 “글로벌 시장 입지 더욱 높일 것”

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 1962년 자동차 판매를 시작한 이후 지난해 사상 최대의 연간 판매 실적을 기록했다. 미국발 관세 영향 등 비우호적인 산업환경에도 불구하고 시장에 맞춘 파워트레인 판매 전략으로 글로벌 성장세를 이어갔다.

5일 기아는 지난해 국내 54만5776대, 해외 258만4238대, 특수 5789대 등 전년 대비 2% 증가한 313만 5803대를 판매했다고 밝혔다. 특수 판매를 제외하고 2024년과 비교하면 국내는 1%, 해외는 2% 증가한 수치다.

기존 연간 최대 판매는 2024년 기록한 308만9300대로 국내에서 54만10대, 해외에서 254만3168대가 판매됐으며 특수 차량은 6122대 판매됐다.

2025년 글로벌 시장에서 가장 많이 판매된 차량은 스포티지로 56만9688대가 판매됐다. 셀토스가 29만 9766대, 쏘렌토가 26만4673대로 뒤를 이었다.

기아는 같은 기간 국내에서 전년 대비 1% 증가한 54만5776대를 판매했다.

2025년 한 해 동안 국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 10만2대가 판매됐다. 쏘렌토는 2002년 출시 이후 처음으로 10만대 판매를 돌파했다. 쏘렌토 다음으로 많이 판매된 차량은 카니발(7만8218대), 스포티지(7만4517대)다.

승용 모델은 레이 4만8654대, K5 3만6598대, K8 2만8154대 등 총 13만9394대가 판매됐다.

쏘렌토와 카니발, 스포티지를 포함한 RV(레저용 차량) 모델은 셀토스 5만5917대, EV3 2만1212대, 니로 1만3600대 등 총 36만5105대가 판매됐다.

상용 모델은 봉고Ⅲ가 3만6030대 팔리는 등 PV5와 버스를 합쳐 4만1277대가 판매됐다.

기아의 2025년 해외 판매는 2024년 대비 2% 증가한 258만4238대를 기록했다. 2025년 해외에서 가장 많이 판매된 차량은 스포티지로 49만5171대가 판매됐으며 셀토스가 24만3849대, K3(K4 포함)가 21만8349대로 뒤를 이었다.

같은 기간 특수 차량은 국내에서 2429대, 해외에서 3360대 등 총 5789대를 판매했다.

한편 지난달 기아는 전년 동기 대비 2% 감소한 23만6672대를 판매했다. 국내외를 통틀어 가장 많이 팔린 차량은 스포티지로 4만7455대가 판매됐다.

국내에서는 전년 동기보다 3% 감소한 4만4577대를 판매했으며 차종별로는 쏘렌토(9476대), 스포티지(7906대), 카니발(5929대) 순으로 많이 판매됐다.

해외에서는 전년 동기보다 1% 감소한 19만1624대를 판매했으며 차종별로는 스포티지(3만9549대), 셀토스(1만7152대), K3(1만6628대, K4 포함) 순으로 많이 판매됐다.

기아는 올해 또 한 번 사상 최대 판매 실적을 돌파한다는 계획이다. 구체적으로 국내 56만5000대, 해외 277만5000대, 특수 1만대 등 글로벌 335만대 판매를 목표로 삼았다.

이를 위해 ▷전기차(EV) 판매 및 생산 확대 ▷목적기반차량(PBV) 공장 본격 가동 ▷하이브리드(HEV) 라인업 강화 ▷해외 신시장 집중 공략 등을 통해 판매 성장세를 지속하고 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 높인다는 계획이다.

기아 관계자는 “지난해는 관세 영향 등 비우호적인 산업환경에도 불구하고 미국에서의 HEV 중심 성장, 유럽에서의 볼륨 EV 중심 시장지배력 확대 등 각 시장에 맞춘 파워트레인 판매 전략으로 글로벌 성장세를 이어갔다”고 진단했다.

이어 “올해는 텔루라이드와 셀토스 등 핵심 SUV 차종으로 HEV 라인업 확대, 생산 및 공급 확대 등을 통해 판매 성장세를 지속하고 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 높일 것”이라고 밝혔다.