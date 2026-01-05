[헤럴드경제=양대근 기자] 황운하 조국혁신당 의원이 오는 6월 예정된 지방선거에서 세종시장 출마를 공식 선언했다.

5일 황 의원은 세종시청에서 출마 기자회견을 열고 “세종시장이 돼 행정수도 완성이라는 국가적 과제를 완수하겠다”고 밝혔다.

그는 “국정감사와 상임위 활동을 통해 행정수도 완성이라는 국정과제에 대한 이재명 정부의 책임 있는 답변을 끌어냈다”며 “재선 의원으로서 정치력을 발휘해 대통령실과 국회의사당 완전 이전이 빠른 시간에 본궤도에 진입할 수 있도록 열정을 다했다”고 자평했다.

그는 세종시장이 갖춰야 할 덕목으로 강력한 정치력과 추진력, 과감한 업무혁신 등을 꼽았다.

황 의원은 “저는 정치력과 뚝심을 모두 갖춘 적임자”라며 “지지부진한 행정수도 건설에 답답했던 세종시민들 가슴이 뻥 뚫리는 시원한 소식을 전하는 정치력 좋은 세종시장이 되겠다”고 말했다.

황 의원이 출마를 공식 선언하면서 세종시장 선거는 사실상 더불어민주당, 국민의힘, 조국혁신당 등 3자 대결 구도가 성사됐다.

그는 3자 대결 구도에 따른 민주 진영의 후보 단일화 가능성도 염두에 두고 있다는 뜻을 밝혔다.

황 의원은 “제가 지금 비록 소수정당 소속이라 불리한 위치에 서 있지만 결국은 제가 민주개혁 진영 최종 단일후보가 될 것으로 확신한다”며 “개인의 정치적인 목표를 뛰어넘어 국민의힘 후보가 광역단체장으로 당선되는 일은 막아야 하므로 민주당과 활발한 논의 끝에 연합공천, 연합선거 전략이 마련될 것”이라고 기대했다.