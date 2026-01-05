오로라 프로젝트 두 번째 모델 올해 1분기 국내 시장 출시 예정 차량 공개 이후부터 신차 계약 돌입

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아는 오로라 프로젝트의 두번째 모델이자 올 1분기 국내 시장 출시 예정인 신차의 이름 ‘필랑트’를 공개하고, 오는 13일 ‘월드 프리미어’ 행사를 통해 최초로 선보인다고 5일 밝혔다.

르노 필랑트는 ‘인터내셔널 게임 플랜 2027’ 전략 아래 글로벌 플래그십 모델로 자리한다.

르노의 인터내셔널 게임 플랜 2027은 유럽 외 다섯 곳의 글로벌 허브에서 2027년까지 총 8종의 신차를 출시해 유럽과 유럽 이외 지역간 시너지를 창출하는 전략이다. 한국은 이 전략을 위한 하이엔드 D/E세그먼트(중형 및 준대형) 자동차 개발과 생산 허브로 지정됐으며, 오로라 프로젝트도 이 전략 아래 수행됐다.

신차의 이름 필랑트는 1956년에 르노가 공개했던 ‘에투알 필랑트’에서 유래한다. 프랑스어로 별똥별을 뜻하는 에투알 필랑트는 지상 최고속기록을 세우기 위해 항공기 설계를 접목해 탄생한 1인승 초고속 레코드카다.

당시 시속 300㎞를 돌파하며 자동차 역사에 한 획을 그었던 이 차량은 유려한 디자인과 혁신의 상징으로도 유명하다. 또한 지난해 연말 순수 전기차 주행 에너지 효율 분야에서 새로운 기록을 달성한 르노의 콘셉트카 ‘필랑트 레코드 2025’와도 맥락을 함께한다.

니콜라 파리 르노코리아 사장은 “르노 필랑트는 인터내셔널 게임 플랜 2027 아래 한국에서 선보이는 두 번째 신차”라며 “획기적이고도 대담한 크로스오버에 대한 우리의 견해를 구현해 낸 모델이자 르노의 글로벌 업마켓 전략을 상징하는 모델이 될 것”이라고 설명했다.

세단과 SUV(스포츠유틸리티차량)의 경계를 넘나드는 새로운 플래그십 크로스오버 모델로 자리할 르노 필랑트는 부산공장에서 생산해 올 1분기 국내 시장을 시작으로 향후 글로벌 시장으로도 진출할 계획이다.

한편, 신차 계약은 차량 공개 이후부터 전국 전시장에서 진행될 예정이다.