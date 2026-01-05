한중 비즈니스포럼 “공통점 찾는 우호적 관계 새출발” “인공지능, 제조업·서비스업서 한중 협력 폭 넓힐 것” 정의선 “중국 내 생산·판매 늘릴 것…관계 개선 도움”

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 이재명 대통령은 5일 한중의 새로운 시장 개척을 강조하며 “생활용품·뷰티·식품 등 소비재, 그리고 영화·음악·게임·스포츠 등 문화 콘텐츠는 새로운 돌파구”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 중국 베이징 조어대에서 개최된 한중 비즈니스 포럼에서 “이제 새로운 항로를 향해 가야 한다”면서 이같이 말했다.

시진핑 국가주석의 초청으로 중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 200여명의 경제 사절단과 함께 비즈니스 포럼을 개최했다. 본격적인 포럼에 앞선 사전 간담회에서 이 대통령은 한중이 과거와는 다른 입장에 있는 만큼 새 시장 개척에 협력해야 한다고 강조했다.

이 대통령은 “한중은 예를 든다면 같은 바다를 같은 방향을 향해 함께 항해하는 배와 같은 입장이었다고 생각한다. 각자 기술 발전과 경제성장을 추구하면서도 산업 공급망 간의 연계로 서로 발전에 도움을 주고, 글로벌 경제를 선도해 왔다”며 “많은 성취를 이뤘지만 현재 글로벌 경제, 통상 환경이 더이상 과거와 같이 정해진 항로를 그대로 쉽게 따라갈 수 있는 상황은 아니”라고 진단했다.

이어 “기술은 빠르게 방향을 바꾸고 있고, 공급망은 조류처럼 예측하기 어려워졌다. 과거의 관성에만 의존하면 중요한 전환점을 모르고 지나칠 수도 있을지 모른다”면서 “늘 망설여지기 마련이지만 방향을 바꾸지 않으면 새로운 길은 끝내 찾아낼 수 없을지도 모른다”고 지적했다.

이 대통령은 그러면서 “한중 교역은 3000억 달러 수준에서 정체돼 있고, 그렇기 때문에 새로운 항로 개척이, 또 새로운 시장 개척이 반드시 필요하다”면서 “한중 양국은 지리적인 인접성이나 역사적 유대 속에서 문화적 가치를 공유하고 있다. 또 인공지능이라는 미래기술을 통해서 새로운 차원의 협력도 가능하고, 또 함께해야 한다”고 강조했다.

또 “인공지능은 제조업, 서비스업 등 각각의 분야에서 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해 줄 것”이라고 덧붙였다.

아울러 이 대통령은 “오늘 이 자리에서는 우리가 함께 새롭게 찾아나갈 항로에 대해서 허심탄회하게 함께 논의하고, 우리가 차이점보다는 공통점을 더 많이 찾아내 활용하는 우호적 관계의 새로운 출발이 되기를 바란다”며 “한중관계는 시 주석의 말씀처럼 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 가까운 이웃으로서 서로에게 도움되는 우호적 관계를 경제적 측면에서도 만들어가는 좋은 계기가 되기를 바란다”고 했다.

이날 포럼엔 정부 주요 인사와 기업인이 총출동했다. 정부 측에선 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 조현 외교부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 위성락 국가안보실장, 김용범 정책실장, 노재헌 주중대사 등이 참석했다.

기업에선 최태원 대한상의회장(SK그룹 회장)과 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 허태수 GS그룹 회장, 손경식 CJ그룹 회장, 구자은 LS홀딩스 회장, 최병오 패션그룹 형지 회장, 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사, 김창한 크래프톤 대표가 함께했다. 중국에서도 허리펑 경제담당 부총리, 런홍빈 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 회장과 배터리·바이오·건설·금융 등 분야 대표 기업 회장들이 대거 자리했다.

정의선 현대차그룹 회장은 이날 취재진과 만난 자리에서 “중국에서 판매량과 생산량이 많이 떨어졌지만 겸손한 자세로 중국 내에서 생산과 판매를 늘려갈 계획”이라면서 “이번 한중 정상회담으로 양국의 관계가 개선되면 현대차에도 크게 도움이 될 것으로 기대한다. 겸손한 자세로 열심히 하겠다”고 말했다.

허리펑 총리는 환영사에서 “양국의 정상회담이 반드시 공동 인식을 통해 양국 관계가 신뢰하고 발전하는 관계로 이끌어 가길 바란다”면서 “양국 기업들은 비즈니스 포럼에 참여해 왕성한 협력을 보여주고, 양국 대표자와 깊이 있게 교류·협력하고 잠재력을 발굴해 새로운 단계로 올라가도록 하겠다”고 밝혔다.