[헤럴드경제=김영철 기자] 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 올해 첫 거래일인 5일 큰 폭으로 올랐다. 일본 장기금리 지표인 국채 10년물 금리도 이날 상승세를 이어갔고, 엔화 가치는 약세를 보였다.

닛케이지수는 이날 오전 10시35분께 지난해 종가 대비 3% 가까이 오른 5만1816을 기록하며 역대 최고치인 5만2411에 근접했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 닛케이지수가 한동안 5만1000선의 벽을 넘지 못했으나, 이날 단숨에 5만1000선을 뚫었다고 전했다.

소프트뱅크그룹, 어드반테스트, 도쿄일렉트론 등 인공지능(AI) 관련주가 상승세를 견인했다. 닛케이는 지난 2일(현지시간) 미국 뉴욕 증시에서 반도체 관련주가 오른 것이 일본 증시에 영향을 미친 것으로 보인다고 해설했다.

도쿄 국채시장에서 국채 10년물 수익률은 이날 한때 2.125%까지 올랐다. 1999년 2월 이후 약 27년 만에 가장 높은 수준이다. 일본 중앙은행인 일본은행이 엔화 약세를 고려해 기준금리를 올릴 것이라는 관측이 확산한 결과로 분석된다고 닛케이가 전했다.

아울러 연말연시 미국 채권시장에서 장기금리가 상승한 흐름이 일본까지 이어졌다고 교도통신이 짚었다. 엔/달러 환율은 엔화 약세로 이날 오전 9시50분께 달러당 157.2엔대까지 올랐다. 지난 2∼3일 엔/달러 환율은 157엔을 밑돌았다.