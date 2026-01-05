[헤럴드경제=구본혁 기자] 선박해양플랜트연구소(KRISO)는 세계 최초로 개발된 대규모 해안유입 및 해안부착 기름 수륙양용 회수장비가 ‘2025년 국가연구개발 우수성과 100선’에 선정됐다고 밝혔다. 이 기술은 ‘2025년 하반기 해양수산 신기술 인증’도 획득했다.

‘국가연구개발 우수성과 100선’은 과학기술정보통신부가 정부 지원 연구 중 과학기술 우수성과 경제·사회적 파급효과가 뛰어난 성과를 매년 선정하는 제도다. ‘해양수산 신기술 인증’은 해양수산 분야 최초 개발 기술 또는 기존 기술의 혁신적 개선·개량 기술을 대상으로 기술·공공·산업성 등을 종합 평가해 해양수산부가 부여한다.

이번 장비는 대규모 해양 기름 유출 사고에 신속하고 효율적으로 대응하기 위해 개발됐다. 기존 해안 방제 작업은 흡착제를 활용한 인력 중심의 방식으로 장시간의 소요, 인력 부담, 대량의 2차 폐기물 발생 등 한계가 있었다.

KRISO 연구진은 이러한 문제를 해결하기 위해, 수심 약 1m 환경과 모래·자갈 등 연약 지반에서도 이동과 작업이 가능한 수륙양용 궤도 차량과, 유출 기름의 상태 및 현장 조건에 따라 선택적으로 적용할 수 있는 4종의 회수장치를 개발했다.

해당 장비는 기존 인력 중심 방제 방식 대비 최대 50배 빠른 회수 속도와 대량 회수 능력을 갖추고 있으며, 가열 기능을 통해 굳은 기름까지 효율적으로 처리할 수 있는 것이 특징이다.

이 장비는 해양 방제 방식을 기존 인력 중심에서 기계 중심으로 전환함으로써, 대형 해양오염 사고에 대한 국내·외 대응 역량을 한층 강화했다는 평가를 받는다.

다년간의 해양사고 대응과 해양 환경 보전 연구 경험을 바탕으로 이번 연구를 이끈 최혁진 책임연구원은 “2007년 허베이 스피리트호 기름 유출 사고 당시 방제 문제를 개선하고자 연구를 시작했다”며 “현장의 어려움을 해결하기 위한 노력이 성과로 이어지고, 여러 부처로부터 기술적 가치를 인정받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다. 이어 “확보된 원천기술은 유출 기름과 해안 환경 특성에 맞춘 방제 장비뿐 아니라 해양쓰레기 처리 장비로도 확장 가능하다”며, “이를 통해 우리나라 해양 환경 관리 역량 강화와 관련 산업의 국제 경쟁력 제고에 기여할 것”이라고 덧붙였다.

한편 회수장비는 해양경찰청 주관 민·관 합동 해안 방제 훈련을 통해 실제 운용 환경에서 성능을 검증하며 기술 고도화를 이어가고 있다. 또한 관련 기술은 국내 민간 기업에 이전되어 상용 제품으로의 확장을 추진 중으로, 향후 해양오염 사고대응 체계 강화에 실질적으로 기여 할 것으로 기대된다.