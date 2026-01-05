18~39세 대상 자기개발비 등 지원 ‘취업률·지역 정착·기업 성장’ 제고

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 올해 취업 준비에서부터 취업이 되기까지 취업 과정에서 겪는 경제적인 부담을 덜어주는 체계적인 취업·고용 지원 정책을 펼친다.

울주군은 18세부터 39세까지 울주군 지역 청년을 대상으로 ▷청년 자기개발비 지원사업 ▷청년 면접 정장 대여사업 ▷청년 면접비 지원사업 ▷중소기업 청년 인턴사업 등 청년 수요에 맞춘 지원사업을 단계적으로 운영한다고 5일 밝혔다.

청년 자기개발비 지원사업은 청년들이 역량 강화 등 취업 준비에 집중할 수 있도록 1인당 최대 100만원 이내에서 어학·자격시험 응시료와 수강료, 교재비를 지원하는 사업이다.

또한 구직 활동에서 발생하는 비용 경감을 위해 구직 면접 시 정장과 구두를 1인당 연 4회 대여하고, 면접비도 1회당 5만원을 지원한다.

울주군은 중소기업 청년 인턴사업을 통해 울주군 소재 중소·중견 제조업체가 울주군 거주 청년을 인턴으로 채용할 경우, 최대 9개월 동안 매월 80만원의 인건비를 기업에 지원한다. 또 청년 고용의 지속성을 위해 인턴을 정규직으로 전환할 때는 100만원을 지원하고, 9개월 근속 시 200만원을 지원한다.

각 사업별 지원 대상과 세부 내용은 울주군청 누리집 또는 울주군 청년정책 플랫폼에서 확인할 수 있다.

울주군 관계자는 “취업 준비 단계부터 실제 고용으로 이어지는 촘촘한 지원 체계를 구축함으로써 청년 고용률 제고와 청년들의 지역 정착, 지역 산업의 지속가능한 성장을 뒷받침할 수 있을 것”이라고 설명했다.