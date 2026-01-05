- ‘초대형 성과 창출’, ‘기술 완성도 제고’, ‘개방형 협력 강화’ 강조 - ’올해의 KERI인 상’에 공작기계 CNC 국산화 발판 김홍주 센터장

[헤럴드경제=구본혁 기자] “AI는 선택이 아닌 필수인 만큼, ChatGPT와 연계한 ‘KERI 챗봇 서비스’ 도입 등 업무 현장 전반에 AI 활용을 확대해 혁신을 가속화하겠다.”

한국전기연구원(KERI)이 5일 시무식을 열고 새해 목표를 다짐했다.

김남균 KERI 원장은 이날 신년사에서 “정부의 ‘초혁신경제 15대 프로젝트’의 다수가 KERI와 연결되고(SiC 전력반도체, 차세대 전력망, 그래핀, 해상풍력 및 HVDC, 초전도체, 그린수소 등), 기후에너지환경부 출범과 서해안 에너지 고속도로 정책 이행 등 연구원의 역할이 갈수록 커지고 있다”며 “국가적 과제가 성공적으로 완수될 수 있도록 높은 책임감과 자신감으로 업무에 임해 달라”고 밝혔다.

김 원장은 올해 연구원 설립 50주년의 해를 맞아 “우리가 그동안 잘 해왔듯, 미래의 50년도 전기 기술로 세상을 더욱 이롭게 할 위대한 시간을 만들자”라고 말하며, 3가지 방향(국민을 기쁘게 할 초대형 성과 창출, 산업계가 원하는 수준의 기술 완성도 100% 달성 마인드 함양, 더 나은 혁신을 위한 개방·협력 활성화)의 ‘전력 질주’를 당부했다.

마지막으로 “출연연으로서 KERI가 가진 모든 힘과 권능은 국민의 지지와 신뢰에서 나오기 때문에, 우리는 스스로가 전기 기술 종목의 국가대표임을 잊지 말아야 할 것”이라며, “병오년 붉은 말처럼 거침없이 전력 질주로 나아가 대한민국을 빛나게 하자”라면서 신년사를 마무리했다.

이날 시무식에서는 2025년 한 해 동안 최고의 성과를 거둔 직원들을 위한 시상식이 진행됐다. ‘올해의 KERI인 상’은 공작기계의 핵심인 ‘CNC(수치제어반)’ 국산화 발판을 마련한 김홍주 정밀제어연구센터장에게 돌아갔다. 우리나라는 초정밀 가공에 필수적인 CNC의 90% 이상을 일본과 독일에서 수입하고 있을 만큼 국산화가 시급한 실정이다. 이에 김 센터장은 311억원 규모의 ‘AI 접목 CNC 실증 테스트베드 구축 사업’을 성공적으로 완료하여 국내 공작기계 산업이 기술 자립을 이룰 수 있는 결정적인 토대를 마련했다는 평가를 받았다.

팀별 최우수상은 ▷첨단 융복합 절연패키징 소재 연구팀 ▷AC/DC 하이브리드 배전망 운영시스템 기술 개발팀 ▷충전시스템 글로벌 상호운용성 평가 기반 구축팀 ▷KERI 홈페이지 전면 개편을 통한 기관 위상 제고팀이 선정됐다. 우수상은 ▷해상풍력 전력망 핵심기자재 및 평가기술 개발팀 ▷AI CNC 실증센터 구축팀 ▷와이드밴드갭 스마트전력모듈용 지능형 집적회로(IC) 기술 개발팀 ▷전고체전지 상용화를 위한 제조공정 핵심 기술 개발팀 ▷KERI STL 멤버랩 확대 추진팀 ▷‘스마티스트(Smart+Best+Work-Life Balance) KERI人’ 추진팀이 각각 차지했다.