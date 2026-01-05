전부 서울경찰청에 모아 통합 수사

김 의원 “수사 통해 명명백백 밝힐 것”

김병기 더불어민주당 의원이 지난해 12월 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 원내대표직 사퇴 의사를 밝히며 회의실을 나서고 있다. 이상섭 기자
[헤럴드경제=김아린 기자] 김병기 더불어민주당 의원을 둘러싼 경찰 수사가 확대되고 있다.

최근 김 의원이 배우자 의혹 수사 무마를 청탁했다는 의혹까지 새롭게 제기되며 김 의원 관련 고발 사건은 총 13건으로 늘었다. 경찰은 김 의원에 관한 각종 비위 의혹 사건을 서울경찰청에 배당해 통합 수사에 나설 전망이다.

경찰청 관계자는 5일 열린 정례 간담회에서 경찰이 청탁을 받고 김 의원 배우자 의혹 수사를 뭉갰다는 의혹을 전날 서울청 반부패·공공범죄수사대로 넘겨 관련 내용 검토에 착수했다고 밝혔다.

이는 김 의원이 지난 2024년 국민의힘 실세 의원에게 배우자 이모씨의 동작구의회 측 업무추진비 사적 유용 의혹에 대한 경찰 수사를 무마해달라고 부탁했다는 의혹으로 경찰은 최근 관련자 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 당시 동작경찰서는 이씨의 구의회 업추비 유용 의혹에 대한 입건 전 조사를 ‘혐의 없음’으로 종결했다.

지난 2020년 이씨가 전직 동작구의원으로부터 공천 헌금으로 수천만원을 받았다가 돌려줬다는 의혹도 서울청이 수사하게 된다. 동작경찰서가 지난해 11월 동작구의원들이 낸 탄원서를 확보하고도 수사가 이뤄지지 않은 것으로 드러나 지연 논란이 불거졌다.

김 의원은 ▷차남의 숭실대학교 편입에 보좌진을 가담시킨 의혹 ▷대한항공으로부터 고가의 호텔 숙박권을 받은 의혹 ▷쿠팡 임원과 만나 쿠팡에 취업한 자신의 전직 보좌진의 인사 불이익을 요구했다는 의혹 ▷보좌진의 메신저 대화 내역을 불법으로 입수해 공개한 의혹 등 다양한 의혹을 받고 있다.

이 밖에도 민주당에서 제명된 강선우 의원 측이 지난 2022년 지방선거 때 김경 서울시의원에게서 공천 헌금으로 1억원을 받았다 돌려준 것을 두고 김 의원과 상의했다는 의혹도 서울청이 수사할 예정이다. 김 시의원은 결과적으로 단수 공천을 받았는데 김 의원은 당시 공천관리위원회 간사였다.

경찰청 관계자는 김 의원과 관련한 의혹들에 대해 “고발이 다수 접수된 만큼 신속하게 수사할 방침”이라고 밝혔다.

쏟아지는 논란 속 지난달 30일 원내대표직을 사퇴한 김 의원은 이날 뉴스토마토 유튜브에 출연해 제기된 의혹들에 대해 “수사해보면 명명백백하게 밝혀질 것”이라고 말했다.

1억원 공천 헌금 의혹과 관련해서 김 의원은 “당시 강 의원이 받지 않고 돌려줬다”며 “상당히 큰 해프닝이었지만 아무 문제 없이 끝났다”고 했다. 그러면서 사안을 “묵인하지 않았다”고 항변했다.


