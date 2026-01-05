환자 맞춤형 최소침습 치료 제공 수술 대기시간 단축 기대 중증환자 치료·고난도 수술 역량 강화

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대병원이 단일공 로봇수술기 ‘다빈치SP’를 추가로 도입했다.

인하대병원 로봇수술센터는 단일공 로봇수술기 ‘다빈치SP’ 1대를 추가 도입해 총 3대의 다빈치 로봇수술기를 운용한다고 5일 밝혔다.

이에 따라 인하대병원은 인천 최대 규모의 로봇수술센터로서 환자 맞춤형 최소침습 치료를 확대 제공하게 됐다.

인하대병원은 지난달 30일 다빈치SP 추가 설치를 완료해 다빈치Xi 모델 1대, 다빈치SP 모델 2대를 운용하게 됐다.

지난 2일에는 새 수술기를 활용한 첫 수술을 성공적으로 마쳤다. 첫 수술은 로봇수술부센터장을 맡고 있는 산부인과 추성필 교수의 집도로 천골질고정술을 실시했다.

단일공 로봇수술기인 다빈치SP는 높은 정밀성을 자랑하며 절개 범위를 최소화해 수술 후 통증과 회복 시간을 단축시킨다. 빠른 회복과 일상 복귀를 원하는 환자들 사이에서 높은 선호도를 얻고 있다.

인하대병원은 고위험 환자, 복합질환 동반 환자 등 진료 난이도가 높은 케이스에서 정밀한 술기 구현과 표준화된 수술 시스템으로 환자 안전과 치료 성과를 동시에 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김경덕 인하대병원 로봇수술센터장(외과 교수)은 “이번 증설은 단순히 장비 추가에 그치지 않고 센터가 양적 성장은 물론 질적 도약을 이룬 중요한 전환점”이라고 말했다.