온라인 커뮤니티에 글 올려 하소연 “진솔한 사과 바랬으나 연락 없어”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 유명 삼계탕집에서 제대로 손질되지 않은 닭똥집이 담긴 삼계탕을 제공했다는 주장이 제기됐다.

5일 한 온라인 커뮤니티에선 ‘인천 송도 유명 삼계탕집에서 닭 똥을 먹었어요’라는 제목으로 한 유명 삼계탕 식당에서 곤혹을 치른 한 손님의 사연이 전해졌다.

글에 따르면 작성자 A씨는 지난해 12월 23일 오후 7시 30분쯤 인천 송도에서 “가장 유명한 삼계탕집”을 방문해 삼계탕을 주문했다.

A씨는 “식사도중 삼계탕에 닭똥집이 들어있어 맛 있겠다하고 한 입 베어먹는 순간 똥 냄새와 똥 맛을 느껴 토할 뻔하고 당황하였다”고 당시 상황을 설명했다.

A씨가 직원을 불러 확인하니, ‘닭 변 제거를 못했다’고 인정하고 대수롭지 않게 지나갔다. A씨는 이후 직원이 아닌 사장에게 사과를 받고자 연락처를 남기고 나왔다.

A씨는 “돈을 바란 것이 아닌 단순하게 사장님의 진솔한 사과를 바랬다”고 했다. 그러나 식당 측에선 ‘사장님은 연락이 안 된다. 전화를 할 수 없다. 직원인 저희도 사장과 연락이 안 된다’는 답변만 돌아 왔다.

A씨는 “사장은 숨어 있고 직원들만 사과하는 모습에 화가 나 글을 쓰게 됐다”면서 “이런 일이 흔한 거냐, 제가 예민한 거냐”고 했다.

그러면서 “인천 송도에서 가장 유명한 프랜차이즈 삼계탕집에서 식사하시고 배 아프신 분들 이유가 이것 때문이다. 닭을 한 번에 여러 마리 삶아 5분 안에 손님에게 나오는 구조다. 모두들 조심하시라”며 “앞으로 닭은 못 먹겠다”고 했다.

A 씨가 공유한 사진에는 황갈색 덩어리가 가득 차 있는 닭똥집이 접시 위에 놓여 있었다. 내용물은 닭이 소화하지 못한 사료, 먹이 찌꺼기 등으로 추정된다.

이를 접한 누리꾼들은 “트라우마 생기겠다”, “보통 닭똥집은 빼서 갈라 세척 후 따로 내주던데”, “직원은 사장이 알기를 안 원하는 듯”, “사과로 끝날 게 아니라 보상을 받아야 한다”, “닭똥 국물을 먹은 거냐”, “가끔씩 가는 곳인데 다시는 못 가겠다” 등 공분했다.