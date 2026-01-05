민기식 SK쉴더스 대표 신년사 “조직 체질정립 과정 가야할 길”

민기식(사진) SK쉴더스 대표가 기술 진화, 높아진 보안 기대감 속 새로운 기준을 수립할 것을 천명했다. 사회 변화에 따른 흐름을 읽고, 높아진 기준을 선제적으로 제시하겠다는 메시지다.

5일 임직원을 대상으로 한 신년사를 통해 민 대표는 “기술의 진화와 함께 보안에 대한 사회와 고객의 기대는 이전과는 다른 단계에 와 있다”며 “현재의 성과에 안주할 수 없을 만큼, 보안 기준 자체가 높아졌다”며 이같이 밝혔다.

그는 “붉은 말처럼 올해는 변화의 흐름을 빠르게 읽고, 우리가 어떤 기준과 책임으로 서비스를 제공할 것인지 먼저 정립하는 해가 되어야 한다”며 “그 기준은 선언이 아니라, 일하는 방식과 선택이 축적된 결과로 증명될 것”이라고 강조했다.

이어 “지난해는 우리가 무엇을 지켜야 하는지를 다시 생각하게 한 시간이었다”며 “어려운 상황에서도 각자의 역할에서 최선을 다한 구성원들의 노고에 감사하다”고 독려했다.

민 대표는 변화의 방향은 세 가지로 제시했다. ▷모든 판단의 출발점 고객 신뢰 ▷준법·안전·보안 등 업무 전반 내재화 ▷인재 전략 등이다.

우선 문서와 규정에 머물렀던 원칙을 실제 업무에서 작동하는 기준으로 정착시킬 것을 주문했다.

사업 측면에서는 사이버보안과 물리보안 전반에 걸쳐 기존 성과를 근본부터 점검할 계획이다. 아울러 조직과 인재 전략도 중요한 축으로 제시했다.

민 대표는 “변화하는 시대와 환경 속에서 기준을 제시하면서, 이를 조직의 체질로 만드는 과정은 반드시 가야 할 길”이라며 “대내외의 목소리를 꾸준히 듣고, 구성원의 일상을 더 단단하게 만드는 방향으로 이어지도록 할 것”이라고 말했다. 고재우 기자