9번째 키즈 전용 스마트폰

LG유플러스는 자체 캐릭터인 ‘무너’를 활용한 ‘U+키즈폰 무너 에디션2(이하 무너폰2)’를 5일 출시했다고 밝혔다.

무너폰2는 LG유플러스가 미취학 아동과 초등학생을 위해 선보이는 9번째 키즈 전용 스마트폰이다. 삼성전자의 갤럭시 A17 LTE 모델을 기반으로 제작됐다. LG유플러스의 대표 인기 캐릭터 ‘무너’가 바탕화면과 테마에 적용된 것이 특징이다.

무너폰2는 블루와 레이 두 가지 색상으로 출시됐다. 출고가는 36만9500원(부가가치세 포함)이다. 해당 제품은 ▷키즈 골전도 에어 이어폰 ▷무너 파우치 ▷폰 케이스 ▷넥스트랩 ▷무너 스티커 ▷액정보호필름 등 패키지로 제공된다.

LG유플러스는 ‘인공지능(AI) 유해 콘텐츠 차단 기능’ 적용을 무너폰2의 가장 큰 특징으로 꼽았다. AI 유해 콘텐츠 차단 기능은 유해 이미지, 문자를 AI가 감지하고 알림을 주는 기능이다. 예컨대 자녀가 유해 이미지를 촬영하거나 캡처·다운로드할 시, AI가 경고 알림을 보내 이미지를 삭제하도록 안내해 준다. 또 비속어 등 유해한 키워드가 포함된 문자메시지 수신 시 보호자에게 알림을 제공한다.

이와 함께 LG유플러스는 ‘키위플레이+’ 앱을 통해 자녀 위치 조회, 앱 사용 제어 기능 등을 제공한다. 이를 통해 보호자들은 자녀의 실시간 위치, 앱 사용 현황 등을 확인할 수 있다.

아울러 LG유플러스는 오는 9일부터 신제품을 구매하는 고객을 대상으로 각종 혜택을 마련했다. 올해 무너폰2를 개통한 만 0세부터 15세까지의 고객에게는 교보라이프플래닛의 ‘키즈케어 보험’이 무료로 제공된다. 해당 보험은 가입 시점 기준 1년간 깁스 치료와 재해 골절에 대해 회당 3만원씩 보장한다. 무너폰2 구매 고객 중 선착순 1만명에게는 ‘유독픽(Pick) AI 교육팩’이 3개월간 무료로 지원된다. 유독픽 AI는 국어·영어·수학·과학의 AI 자기주도 학습을 위한 LG유플러스의 AI 구독 서비스다. 만 18세 이하 무너폰2 개통 고객 중 하나은행 용돈 관리 앱 ‘아이부자’에 최초로 가입한 고객에게는 2000원, 무너카드 첫 결제 시 5000원 등 총 7000원의 용돈 혜택을 제공한다.

지난 2일부터 U+ 온라인공식스토어에서 무너폰2를 개통하고 이벤트에 응모한 고객에게는 디엘티테크코리아 라벨 프린터기, 엑스트라볼트 10000mAh 보조배터리, 아남(ANAM) 무선 이어폰 중 1종이 주어진다.

이현승 LG유플러스 디바이스·Seg담당은 “무너폰2는 디자인뿐 아니라 안전과 사용 관리 측면을 최우선에 두고 기획한 스마트폰”이라고 말했다.

차민주 기자