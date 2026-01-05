서대문구보건소서 시민과 간담회 새해맞이 ‘건강 5대장’ 챌린지 제안 목표달성 시 ‘손목닥터9988’ 포인트

“체력인증센터 체력 측정 참여, ‘손목닥터9988’ 걷기 목표 달성, 수변감성도시 방문 인증, ‘통쾌한 한끼’ 식당에서 식사 실천, 그리고 남산 둘레길 걷기까지…. 이렇게 다섯 가지 미션을 차근차근 완료하신 시민 선착순 1만 분께 손목닥터9988 포인트를 추가로 드릴 예정입니다.”

오세훈 서울시장이 새해를 맞아 시민들의 건강한 생활 실천을 돕기 위해 ‘건강 5대장’ 챌린지를 제안했다.

오 시장은 5일 오전 서대문구 보건소 체력인증센터에서 시민들과 함께 ‘서울체력9988 시민 간담회’를 개최했다. 이번 간담회에는 오 시장과 ‘확.찐.살. 확빼기’ 챌린지 참여 시민, 체력측정을 처음 진행해 보는 시민 등 시민 4명이 참석, 대화를 나눴다.

확.찐.살. 확빼기 챌린지는 지난해 10월 진행된 개인별 건강 목표 달성 프로그램이다.

참여자들은 총 3회의 체력측정을 통해 한 달간 생활 습관 개선 성과를 직접 확인했다.

간담회에서는 간단한 체력측정 체험과 함께 체력인증센터 이용 후기, ‘서울체력9988’ 서비스의 장점, 향후 보완이 필요한 사항 등 자유로운 대화가 이뤄졌다. 이 과정에서 오 시장은 새해를 맞아 서울시 주요 건강 정책을 하나의 챌린지로 묶은 ‘건강 5대장 챌린지’를 공개했다.

‘건강 5대장 챌린지’는 ▷손목닥터9988 걸음목표 달성 ▷서울체력9988 체력인증 ▷수변감성도시 방문 ▷‘통쾌한 한끼’ 식당에서 건강한 식사 실천 ▷남산 둘레길 걷기 등 서울시의 주요 건강 정책을 일상 속 실천 미션으로 구성한 참여형 이벤트다.

시민들이 부담 없이 건강 습관을 시작할 수 있도록 기획됐으며, 서울시는 챌린지 참여 시민 선착순 1만명에게 손목닥터9988 1000포인트를 추가로 제공할 계획이다.

오 시장은 “어렵거나 거창한 도전이 아니라, 일상에서 하나씩 해볼 수 있는 건강 습관을 모아봤다”며 “건강이라는 게 멀리 있는 목표가 아니라 생활 속 작은 선택에서 시작된다는 걸 다시 한번 느낀다”고 말했다. 서울체력9988은 시민 누구나 집·직장 가까운 생활권에서 체력 측정을 하고 맞춤형 운동처방을 받을 수 있도록 지원하는 서울형 체력 관리 서비스다. 지난달부터 본격 운영 중이다. 손인규 기자