[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 2026년 구정 목표와 운영 방향을 주민과 공유하는 ‘신년 인사회’를 개최한다고 5일 밝혔다.

오는 7일 오후 2시 양천문화회관 대극장에서 열리는 이날 행사에는 양천구민을 비롯해 지역 국회의원, 시·구의원, 주요 기관장 등 약 1,000여 명이 참석한다. 식전공연을 시작으로 새해 인사, 축하공연, 구민 새해소망 영상, 신년사 순으로 진행된다.

이기재 양천구청장은 신년사에서 ‘도약의 시간, 뜻 모아 앞으로’라는 화두를 중심으로, 그간의 주요 성과와 2026년 중점 추진사업을 프레젠테이션 자료를 활용해 발표할 계획이다.

식전공연은 서서울청소년오케스트라가 맡아 실내악 연주를 선보이고, 애국가는 양천어린이합창단이 제창한다. 축하공연에는 우리나라 최초의 퓨전국악 1세대 그룹인 ‘시아’가 출연해 국악과 현대음악이 어우러진 공연을 펼친다. 이어지는 ‘구민 새해소망 영상’을 통해 주민들의 따뜻한 새해 메시지도 함께 나눌 예정이다.

이번 신년 인사회는 양천구청 공식 유튜브 채널 ‘양천TV’로도 생중계된다.

한편, 행사장 로비에서는 ‘양천구 SNS 구독 감사 이벤트’도 진행된다. 행사에 참석한 구민을 대상으로 카카오톡, 유튜브 등 양천구 공식 SNS 채널 구독을 인증하면 양천구 풍경 사진이 담긴 ‘2026년 벽걸이 달력’을 증정한다.

이기재 양천구청장은 “지난 3년 6개월간은 양천의 도약을 위해 반드시 해결해야 할 일들을 선택하고, 결단해 하나씩 풀어나갔던 준비의 시간이었다”며, “이제는 그 결실을 바탕으로 확실한 변화의 단계로 진입할 수 있도록 모두의 뜻을 모아 흔들림 없이 앞으로 나아가겠다”고 밝혔다.