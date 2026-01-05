AX 설루션·플랫폼·R&D·미래 기술 등 통합 AX 전 주기 체계 구축, AI 활용 고도화

[헤럴드경제=고재우 기자] 코오롱베니트가 인공지능(AI)을 활용한 기업 내부 업무 혁신 사업을 위해 전담 조직인 ‘AX센터’를 신설한다고 5일 밝혔다. 이를 통해 코오롱 그룹 내부와 외부 고객을 대상으로 한 AI 전환 사업을 단계적으로 확대할 계획이다.

AX센터는 코오롱베니트 내부에 분산된 AI 기술 관련 기능과 팀을 하나로 통합한 조직이다. AI 기술 연구 및 개발을 넘어 실제 업무에 적용하고, 대외 사업으로까지 연결하는 역할을 담당한다.

세부적으로 AX센터는 ▷커머스 팀 ▷플랫폼 팀 ▷R&D 팀 ▷미래 기술팀 등 전문 조직으로 구성된다. 각 조직은 역할에 따라 전문성을 유지하되, 하나의 흐름 안에서 협업하도록 설계됐다. 코오롱그룹 내부의 다양한 AI 전환 수요에 체계적으로 대응하는 한편, 외부 고객을 대상으로 한 사업 발굴과 확산 역량도 강화한다.

또 AX센터는 기술 검토부터 업무 적용, 사업화까지 전 과정을 하나로 연계한다. R&D 팀은 새로운 AI 기술과 활용 가능성을 검토해 플랫폼과 설루션에 반영하고, 미래 기술팀은 중장기 관점에서 향후 AI 전환에 필요한 기술을 선제적으로 준비한다. 플랫폼 팀은 AI 기반 업무 환경을 위한 기본 체계와 설루션 및 플랫폼을 개발·구축·운영한다. 커머스 팀은 이를 실제 업무에 적용하고, 사업화한다.

조직 체계의 중심에는 코오롱베니트가 자체 개발한 AI 플랫폼 ‘프롬튼’이 있다. 프롬튼은 기업 환경에 맞는 권한 설정과 보안 통제 기능을 갖춘 기업용 생성형 AI 플랫폼이다. 임직원별 접근 범위를 세분화해, 내부 정보가 외부로 유출되지 않도록 설계됐다. AX센터는 프롬튼을 코오롱그룹 전반에서 공통으로 활용하는 표준 AI 기반으로 정착시킬 계획이다.

아울러 AX센터는 ‘코오롱베니트 AI 얼라이언스’를 또 하나의 핵심 축으로 삼아 실행 체계를 확장한다. 코오롱베니트 AI 얼라이언스는 국내 유망 기업 80개 이상이 참여하는 협력 생태계를 기반으로, AI 기술 발굴부터 검증·상품화·시장 확산까지 사업화 체계를 갖추고 있다.

이를 바탕으로 AX센터는 그룹 내부 AI 전환과 대외 AX 사업 확산을 동시에 추진한다. AX센터는 프롬튼을 중심으로 축적한 내부 AI 활용 경험을 AI 얼라이언스 참여사의 설루션과 결합해, 외부 기업에도 적용할 수 있는 AX 모델로 확장해 나갈 예정이다.

강이구 코오롱베니트 대표이사는 “AX센터는 AI 기술을 실제 업무와 사업 성과로 연결하기 위한 실행형 조직”이라며 “플랫폼, 설루션, 연구 기능을 하나의 체계로 연결해 AI 기술을 고객의 경쟁력 강화로 직결시키는 역할을 수행할 것”이라고 말했다.