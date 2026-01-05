상장 26영업일 연속 개인 순매수…스페이스X 상장 시 최대 비중 편입 예정

[헤럴드경제=김유진 기자] 국내 첫 미국 우주항공테크 ETF가 개인 투자자들의 꾸준한 관심 속에 빠르게 성장하고 있다. 하나자산운용은 지난해 11월 25일 상장한 ‘1Q 미국우주항공테크 ETF’가 상장 약 5주 만에 순자산 1000억원을 돌파했다고 5일 밝혔다.

이 ETF는 상장 이후 하루도 빠지지 않고 26영업일 연속 개인 순매수를 기록하며 누적 약 624억원의 개인 자금이 유입됐다. 한국거래소에 따르면 개인 및 연금 투자자를 중심으로 한 안정적인 매수세가 순자산 증가를 견인했다.

1Q 미국우주항공테크 ETF는 미국 우주 및 항공테크 대표 기업에 집중 투자하는 국내 최초 ETF다. 로켓랩과 조비 에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 최대 편입하고 있으며, 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처 에비에이션 등 우주·항공 산업 핵심 기업들에 분산 투자한다. 또한 향후 스페이스X 상장 시 최대 비중으로 즉시 편입할 예정이다.

수익률도 두드러진다. 한국거래소에 따르면 해당 ETF는 상장 후 약 5주 만에 약 27%의 수익률을 기록하며 지난해 12월 한 달간 해외 주식형 ETF 가운데 수익률 1위를 차지했다. 이는 스페이스X의 대규모 상장 추진 기대감과 함께 로켓랩을 비롯해 인튜이티브 머신즈, AST 스페이스모바일, 파이어플라이 에어로스페이스 등 우주 관련 기업들의 주가가 큰 폭으로 상승한 영향으로 분석된다.

정책 환경 역시 긍정적이다. 지난해 12월 도널드 트럼프 미국 대통령은 ‘미국의 우주 우위 확보’ 행정명령에 서명하며 2028년 달 유인 착륙, 2030년 상설 달 기지 구축 등 미국 중심의 우주 패권 전략을 공식화했다.

최근에는 구글, 오픈AI, 스페이스X 등 빅테크 기업들이 우주 데이터센터 구축을 통한 AI 운영 가능성을 실증 연구 단계에서 검토하고 있다. 우주는 에너지와 냉각 문제를 동시에 해결할 수 있는 환경으로 주목받고 있다. 일론 머스크는 최근 한 콘퍼런스에서 “5년 안에 우주가 가장 저렴한 AI 훈련장이 될 것”이라고 언급했다.

김태우 하나자산운용 대표는 “스페이스X 상장 추진을 계기로 우주항공 산업에 대한 관심과 성장이 더욱 가속화될 것”이라며 “앞으로도 1Q ETF만의 차별화된 상품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다. 한편 1Q 미국우주항공테크 ETF는 전 증권사 및 하나은행 계좌를 통해 투자할 수 있다.