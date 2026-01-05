[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 ‘이음 1977’과 ‘백년이음’ 건축물이 인천광역시 최초의 우수건축자산으로 등록됐다.

5일 인천시에 따르면 제1호로 등록된 ‘이음 1977(인천시 중구 송학동 주택)’은 우리나라를 대표하는 건축가 김수근이 설계한 건축물로 역사적·건축적·예술적 가치가 높게 평가됐다.

제2호로 등록된 ‘백년이음(옛 화교 점포 덕흥호)’는 개항기 화교 점포로서 역사적·사회문화적·건축적 가치가 뛰어난 점이 인정돼 우수 건축자산으로 등록됐다.

건축자산이란, 현재와 미래에 걸쳐 사회적·경제적·경관적 가치를 지닌 자산으로, 한옥 등 고유의 역사·문화적 가치를 보유하거나 국가의 건축문화 진흥 및 지역 정체성 형성에 기여하는 건축물 등을 말한다.

시장은 체계적인 조성과 관리가 필요하다고 인정하는 건축자산에 대해 소유자의 신청을 받아 우수건축자산으로 등록할 수 있다.

우수건축자산으로 등록될 경우 ‘인천광역시 한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 조례’에 따라 인허가 특례를 비롯해 개·보수 지원(예산범위 내), 세제 분야 등 다양한 행정적·재정적 지원을 받을 수 있다.

시는 앞으로 지역의 우수한 건축자산을 발굴하고 장기적으로는 체계적인 지원 제도를 정착시켜 건축자산의 가치에 대한 시민공감대를 형성하고 친근한 인식을 확산해 나갈 방침이다.