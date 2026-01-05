[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 신정환이 그룹 룰라 시절 정산을 제대로 받지 못했다며 이상민을 언급한 것과 관련해 해명했다.

신정환은 4일 자신의 인스타그램에 “꼬꼬 때 회사에서의 정산 문제를 편집상 룰라 때 이상민 형이 안 준 것처럼 오해로 들려서 바로 잡는다”고 말했다.

이어 그는 “24:10 초에 편집이”라며 난감한 표정의 이모티콘을 첨부했다.

앞서 신정환은 지난 2일 유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’를 통해 “군대 제대하고 머리 빡빡 깎은 상태에서 머리 자라기도 전에 룰라가 해체됐다”고 밝혔다.

이어 “룰라가 잘 된 거 같지만 정산을 제대로 받은 적이 없다. 5년에 1200만 원씩 받았다. 이상민 형이 제작자였는데, 1집 때 살짝 띄워서 그 회사에다가 팔았다. 웃돈을 주고 판 것이다. 그 형은 이제 샤크라 쪽으로 중점을 뒀다”고 주장했다.

이에 이상민 이날 자신의 SNS에 “바로잡기 팩트체크”라며 신정환의 발언으로 시작된 기사 캡처 화면을 올렸다.

이상민은 “아니 나도 소속사 가수였는데 내가 누굴 정산해줘요. 모든 멤버가 똑같이 정산 받았는데 룰라 사장 저 아니에요. 똑같이 정산받고 일은 2배로~ 열정 가득한 룰라 멤버였습니다”라 해명했다.

이상민이 직접 등판해 반박하자 신정환은 “편집상 오해였다”며 해명에 나섰다.

한편 고영욱, 김지현, 신정환, 이상민 4인 멤버로 출범한 룰라는 지난 1994년 정규 1집 ‘루츠 오브 레게’(Roots Of Reggae)로 가요계에 데뷔했다. 대표곡으로는 ‘백일째 만남’, ‘비밀은 없어’, ‘날개 잃은 천사’, ‘프로와 아마추어’, ‘3!4!’, ‘연인’, ‘기도’ 등이 있다.

신정환은 팀 탈퇴 후 1998년, 탁재훈과 컨츄리꼬꼬로 재데뷔했다. 방송인으로 활약하던 그는 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속 기소돼 징역 8개월 실형을 선고 받았다. 당시 도박 사실을 숨기기 위해 필리핀에서 뎅기열에 걸렸다고 주장했으나 거짓으로 밝혀져 비판받았다. 수감 생활을 하던 그는 형기를 1개월 남기고, 2011년 12월 성탄절 특사로 가석방됐다.

이후 한동안 방송에서 보이지 않았던 그는 2017년 방송가에 복귀했다.

이상민은 현재 SBS ‘돌싱포맨’, ‘미운 우리 새끼’, JTBC ‘아는 형님’ 등 여러 예능 프로그램을 통해 방송인으로서 활약하고 있다. 최근 진행된 연말 시상식에선 SBS 연예대상을 수상하는 영광을 누렸다.