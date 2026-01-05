한양CC 5억, 88CC 4억8000만 원 등 온정 “누락 감안 실제 기부액은 집계치 상회할 것”

[헤럴드경제=조용직 기자] (사)한국골프장경영협회(회장 최동호) 회원사 골프장들이 2025년 한 해 동안 매서운 추위와 경제적 어려움으로 지친 지역사회에 따뜻한 희망을 나눴다.

협회는 전국 회원사 골프장들의 2025년 한해 사회공헌 활동 현황을 조사한 결과, 총 기부액이 28억 원으로 집계됐다고 5일 밝혔다.

조사에 따르면 사회공헌에 가장 적극적으로 참여한 골프장은 한양CC로 나타났다. 한양CC는 사회복지공동모금회 기탁과 골프 장학생 지원 등을 위해 총 5억원을 쾌척하며 나눔 문화 확산에 앞장섰다. 이어 88CC가 초중고 골프 장학생 지원 및 대한민국 상이군경회 등 보훈단체에 4억8400만원 상당의 기부 활동을 펼쳤다.

천안상록CC(2억400만원), 해피니스(1억8000만 원), 문경CC(1억5000만 원) 등도 지역사회는 물론 도움이 필요한 곳곳에 온정의 손길을 내밀었다.

골프장들의 사회공헌 활동은 연말에 집중되는 경향이 있으나, 상당수 골프장은 연중 내내 인근 마을의 보호시설과 소외계층을 찾아 다양한 형태의 기부와 봉사를 이어가고 있는 것으로 조사됐다.

협회 관계자는 “동절기 장기 휴장으로 조사에 응하지 못한 골프장들이 있고, 일부 대기업 계열 골프장의 경우 사회공헌 금액이 대외비로 관리되고 있다”며 “이러한 미집계 수치들을 고려하면 전국 골프장들의 실제 기부 및 사회공헌 규모는 이번 조사 결과보다 훨씬 클 것”이라고 설명했다.

최동호 한국골프장경영협회 회장은 “어려운 시기일수록 주변을 살피는 골프장들의 정성이 지역사회에 큰 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 골프 업계가 사회적 책임을 다하며 국민에게 사랑받는 레저 산업으로 거듭날 수 있도록 나눔 활동을 지속 독려하겠다”고 말했다.