내년 1월 5일부터 25일까지 신청 가능… 2월부터 5월까지 약 4개월간 활동 오프라인 스토어 40% 할인, 잉크랩 무료 체험, 프리미엄 펜 무료 각인 등 혜택

[헤럴드경제=홍석희 기자] 문구기업 모나미가 브랜드 서포터즈 ‘모나미 펜클럽(Pen Club)’ 9기를 모집한다. 펜클럽은 모나미 펜(Pen)을 사랑하는 팬(Fan)들이 모여 신제품 및 한정판 제품이나 오프라인 스토어의 즐길 거리를 직접 체험하고, 홍보 콘텐츠를 제작하는 서포터즈 프로그램이다.

펜클럽 9기는 제품 리뷰, 오프라인 스토어 체험 등 기존 활동을 바탕으로 최신 트렌드를 반영한 브랜드 콘텐츠를 직접 기획 및 제작하는 기회를 얻게 된다. 활동은 개인 미션과 팀 미션으로 구성된다. 개인 미션은 신제품 및 주요 제품에 대한 리뷰 콘텐츠를 각자의 SNS에 업로드하는 방식으로 진행되며, 팀 미션은 숏폼 등 협업 콘텐츠를 제작해 활동 종료 시점인 5월에 결과를 발표하는 형태로 운영된다.

개편된 9기부터는 15명의 소수 인원을 선발해 온오프라인에서 더욱 밀도 있는 프로그램이 운영된다. 선발된 인원에게는 △오프라인 스토어 내 자사 제품 40% 할인 △모나미스토어 잉크랩 무료 체험(동반 1인 포함) △프리미엄 펜 무료 각인 서비스 △웰컴 기프트 제공 등 다양한 혜택이 주어진다. 모나미는 개인 및 팀 미션 수행 결과에 따라 우수 참가자 또는 팀을 선정, 추가 리워드나 상금도 제공한다.

모나미에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있으며 내년 1월 5일부터 25일까지 약 3주간 모집 포스터 상단의 QR코드 내 구글폼을 통해 신청하면 된다. 이전 기수 참여자도 재지원이 가능하며 선발된 인원은 2026년 2월 5일부터 5월 28일까지 약 4개월간 펜클럽 활동을 수행한다.

모나미 관계자는 “이번 펜클럽은 그 어느 기수보다 소비자와의 접점이 많아진 것이 특징”이라며 “9기 활동을 통해 참가자의 취향과 감각이 담긴 콘텐츠로 모나미의 브랜드 경험이 더욱 다채롭게 확산되길 기대한다”라고 덧붙였다.