“용인 반도체 국가산단은 윤석열 정부의 명백한 졸작”

[헤럴드경제=양대근 기자] 국회 기후에너지환경노동위원장인 안호영 더불어민주당 의원은 김동연 경기도지사가 “용인 반도체 클러스터를 이전하지 말고 정상 추진해야 한다”고 입장을 밝힌 것과 관련 “이 주장은 반도체 산업의 현실도, 국가가 가야 할 방향도 외면한 채 경기도의 이해만을 대변한 수도권 이기주의의 전형”이라고 강하게 반박했다.

안 의원은 5일 논평을 통해 “용인 반도체 클러스터의 지방 이전은 반도체 산업을 살리고, 수도권 과밀을 해소하며, 지역균형발전을 통해 새로운 국가 성장 동력을 확보할 가장 합리적이고 현실적인 정책 대안”이라며 이같이 강조했다.

그는 “지금 전국 곳곳에서 벌어지고 있는 송전탑 갈등, 전력망 붕괴 위기, 이른바 ‘에너지 내란’은 전력 대책 없이 수도권에 산업을 몰아준 결과”라며 “이 구조적 위기를 외면한 채 ‘정상 추진’만을 외치는 것은 국가 문제를 경기도 문제로 축소하는 무책임한 태도”라고 꼬집었다.

이어 “(김 지사는) 사업 이전이 불확실성을 키운다고 말하지만, 진짜 불확실성은 ‘전기 없는 용인’을 붙들고 있는 데 있다”며 “전력 공급이 불가능한 산업단지는 그 자체로 국가 반도체 산업의 가장 큰 리스크다. 이것이야말로 투자·공급망·산업 경쟁력을 동시에 위협하는 근본적 불확실성”이라고 덧붙였다.

안 의원은 “특히 삼성전자 부지가 포함된 용인 반도체 2단계 국가산단은 윤석열 정부가 전력 대책 없이 밀어붙인 명백한 졸작”이라며 “그런데도 민주당 소속 지방정부의 수장이 대통령의 정책 기조를 제대로 이해하고 있는지 의문을 갖지 않을 수 없다”고 지적했다.

그는 “이재명 대통령이 말한 ‘수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로의 전환’을 현실로 만들기 위해서는 용인 반도체 클러스터의 지방 이전이 불가피하다”며 “수도권 이익을 지키는 정치가 아니라, 국가 미래를 살리는 결단이 필요하다. 반도체 산업의 지속 가능성과 대한민국의 새로운 성장 전략은 용인이 아니라 지방에 있다”고 강조했다.

한편 김 지사는 전날 페이스북을 통해 “국가와 기업, 지역이 함께 준비해 온 용인 반도체 클러스터는 정상 추진하고 남부권은 재생에너지·AI 기반의 새로운 성장축으로 확립해 가면 이재명 대통령님의 구상을 실현할 수 있다”고 밝혔다.

이어 “이미 김성환 기후에너지환경부 장관께 두 차례에 걸쳐 용인 반도체 클러스터 조성의 중요성을 말씀드렸고 지난 연말 만난 김민석 총리께도 사업의 진척 속도를 높여야 하는 이유를 설명드렸다”고 했다.

그는 “용인 반도체 클러스터는 이 대통령께서 경기도지사 시절, 국민의 미래 먹거리를 위해 수도권 규제를 뚫고 유치한 역작”이라며 “경기도가 그 성과를 이어받아 전력·용수·교통 등 산업기반을 꼼꼼히 챙기고 있다”고 했다.

김 지사는 “경기도는 국정의 제1동반자다. 기업과 협력사가 안심하고 투자할 수 있도록 굳건히 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.