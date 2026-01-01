▶한국관관공사 ▷국제마케팅지원실장 김관미 ▷관광콘텐츠실장 정선희 ▷관광복지안전센터장 박범석 ▷비서팀장 조현조 ▷국민관광전략팀장 홍현선 ▷지역관광육성팀장 강유영 ▷관광교육팀장 문상호 ▷감사팀장 이재훈

원주 혁신도시 한국관광공사 본사 사옥
