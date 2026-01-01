▶한국관관공사 ▷국제마케팅지원실장 김관미 ▷관광콘텐츠실장 정선희 ▷관광복지안전센터장 박범석 ▷비서팀장 조현조 ▷국민관광전략팀장 홍현선 ▷지역관광육성팀장 강유영 ▷관광교육팀장 문상호 ▷감사팀장 이재훈
▶한국관관공사 ▷국제마케팅지원실장 김관미 ▷관광콘텐츠실장 정선희 ▷관광복지안전센터장 박범석 ▷비서팀장 조현조 ▷국민관광전략팀장 홍현선 ▷지역관광육성팀장 강유영 ▷관광교육팀장 문상호 ▷감사팀장 이재훈
“훌륭한 활동 격려”…교황 레오 14세, ‘대전 명물’ 성심당에 70주년 축하 인사
[헤럴드경제=이원율 기자]레오 14세 교황이 대전 제과점 성심당에 창립 70주년을 축하하는 메시지를 부쳤다. 1일 성심당 등에 따르면 지난달 방한한 교황청 성직자부 장관 유흥식 추기경이 교황의 서명이 담긴 축하 메시지를 성심당에 전했다. 교황은 이 메시지에서 “주님에게 감사하는 마음으로 창립 70주년을 기념하는 대전의 유서 깊은 제과점 성심당에 축복의 인사
“나라를 바꾼 박수홍” 아내 김다예 ‘형법 개정’에 환호…무슨 일?
[헤럴드경제=김성훈 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 친족상도례 제도 폐지에 반색했다. 김다예는 30일 자신의 SNS 계정에 친족상도례 폐지 소식이 담긴 기사를 공유하며 “나라를 바꾼 수홍아빠”라고 적었다. 법무부는 30일 친족상도례를 폐지하는 형법 개정안이 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다. 친족상도례는 친족 간 재산범죄(강도죄·손괴죄·점유강취죄는 제외)에 대해 형을 면제하거나 친고죄로 규정한 형법상의 특례 제도로 1953년 형법 제정과 함께 도입됐다. 가족 간 재산 분쟁에 국가가 개입하지 않는다는 취지지만, 형을 면제하는 전근대적인 가족관이 담겨 있다는 점에서 그간 문제로 지적돼 왔다. 친족상도례는 박수홍의 친형 부부가 박수홍의 출연료 약 60억원을 횡령한 혐의로 수사를 받으며 주목받았다. 박수홍의 부친은 검찰 조사에서 박수홍 자금을 실제로는 자신이 관리했고, 횡령 주체도 자신이라는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 박수홍 부친은 친족상도례에 따라 자신은 처벌받지 않는다는 점을
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판