그리스·키프로스 ‘조용한’ 새해맞이…독일·이탈리아서 폭죽사고

[헤럴드경제=고재우 기자] 유럽의 새해맞이 행사가 저소음 불꽃, 드론쇼 등으로 대체되고 있는 가운데, 관련 안전사고도 빈발하고 있다.

1일(현지 시간) AP 통신 등 외신에 따르면 그리스 아테네 당국은 전날 새해 행사로 불꽃놀이 대신 드론·라이트 쇼를 선보였다. 혹은 불꽃놀이더라도 저소음 불꽃으로 대체됐다.

아테네 당국은 2년째 폭발음이 없는 ‘조용한 불꽃놀이’로 새해를 맞고 있다.

하리스 두카스 아테네 시장은 “귀를 멍하게 만드는 소음 없이 사람과 동물, 환경을 존중하는 빛의 쇼”라며 “새해 축하 행사의 새로운 시대를 연 것”이라고 말했다.

키프로스의 수도 니코시아도 기존 불꽃놀이 행사를 전면 중단하고 드론쇼로 새해를 축하했다.

소음을 유발하는 불꽃놀이가 외상후 스트레스(PTSD) 장애나 자폐증 증상이 있는 사람에게 고통을 줄 수 있다는 이유에서다. 니코시아 당국은 “이번 결정은 공공 축제를 현대화하는 최근 유럽의 흐름에 맞추려는 노력”이라고 설명했다.

네덜란드에서는 올해부터 일반 소비자를 상대로 한 폭죽 판매가 전면 금지된다. 지난 달 29일에는 미리 폭죽을 사재기하려는 사람이 한꺼번에 몰리기도 했다.

유럽 곳곳에서 새해 폭죽놀이가 잦아들기는 했지만 올해도 크고 작은 안전사고는 계속됐다.

이탈리아 일간 코리에레델라세라에 따르면 전날 이탈리아 로마에서 불법 폭죽이 갑자기 폭발하면서 60대 남성이 과다 출혈로 사망했다.

독일 빌레펠트에서는 10대 남성 두 명이 사제 폭죽 사고로 크게 다쳐 숨졌다. 독일에서는 1년 전에도 새해 폭죽놀이를 하다가 5명이 숨지고 300여명이 다치면서 폭죽놀이 금지 여론이 들끓었다.