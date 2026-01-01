[헤럴드경제=함영훈 기자] 일본 스키 관광이 특정 지역에 집중되던 흐름에서 벗어나 점차 지역적으로 확장되는 모습을 보이고 있다.

홋카이도 중심의 인지도 높은 스키 지역 외에도, 접근성과 리조트 완성도를 갖춘 이와테현 시즈쿠이시 프린스 등으로 거점이 남하하고 있다.

시즈쿠이시 프린스호텔은 호텔 바로 앞 슬로프를 이용할 수 있는 스키 인·스키 아웃 구조를 갖춘 리조트 중 하나다. 국제 대회가 열렸던 코스를 포함해 다양한 난이도의 슬로프를 보유하고 있으며, 숙박·온천·부대시설을 한 공간 안에서 이용할 수 있는 구조를 통해 ‘체류형 스키 리조트’로 자리 잡아 왔다.

특히 2025–26 겨울 시즌은 시즈쿠이시 프린스호텔 개업 35주년에 해당하는 해로, 호텔 측은 이를 계기로 시즌 운영과 콘텐츠를 강화했다.

겨울 불꽃놀이와 야간 프로그램, 시즌 한정 이벤트 등은 스키 이용 시간을 낮에 한정하지 않고, 리조트 내 체류 시간을 확대하기 위한 구성이다.

이는 스키장 이용과 숙박을 분리하지 않고, 리조트 전반의 체류 경험을 중심으로 소비 구조를 설계한 운영 방식으로 해석된다.

도호쿠 지역 스키 리조트에 대한 관심은 접근성 측면의 여건 변화와도 맞물려 있다. 2025–26 동계 스케줄 기준, 아시아나항공은 인천–센다이 직항 노선을 오는 3월 28일까지 주 5~6회 수준으로 운영한다고 공지했다.

센다이는 도호쿠 지역의 주요 관문 도시로, 항공과 신칸센·현지 교통을 연계해 이와테현 시즈쿠이시까지 이동할 수 있다. 이에 따라 일본 동북 지역 스키 리조트 역시 한국 출발 기준에서 현실적인 이동 범위에 포함됐다는 평가가 나온다.

업계에서는 이러한 변화가 일본 스키 관광의 구조적 확장으로 이어질 가능성에 주목하고 있다. 한 여행업계 관계자는 “일본 스키 여행이 더 이상 특정 지역에만 국한되지 않고, 시즈쿠이시 프린스 등과 같은 겨울 레저의 완성도 여부와 한국으로부터의 이동 효율성 등을 기준으로 다양한 지역이 검토되는 단계에 들어섰다”고 평가했다.