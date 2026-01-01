전국 지방영업본부 군 부대 9곳 방문

[헤럴드경제=정태일 기자]하나은행은 2026년 병오년(丙午年) 새해 경기도 파주 소재 육군 1사단 도라전망대를 방문해 군 장병들을 격려했다고 1일 밝혔다.

이날 현장에는 이호성 하나은행장을 비롯해 본점 임직원 100여명이 참석해 위문금을 전달했다. 하나은행은 특히 나라사랑카드의 성공적인 사업 추진에 대한 굳건한 결의와 장병들을 위한 차별화된 금융 서비스 제공의 의지를 다졌다고 이번 행사 취지를 설명했다.

이번 군 부대 방문 신년행사는 전국 단위 규모로 전개됐다. 하나은행의 전국 지방영업본부들은 1사단을 포함해 경기, 충청, 영남, 호남 등 각 지역 관할 군 부대 총 9곳을 방문해 부대 관계자들과 새해 덕담을 나눴다.

최전방 현장에서 새해 첫 일출을 맞이한 이호성 하나은행장은 “국가를 위해 봉사하는 장병들에게 전사적 역량을 결집한 ‘하나 나라사랑카드’로 금융 그 이상의 가치와 혜택을 제공해 나가겠다”며, “하나은행은 군과 함께 성장하는 동반자로서 믿고 찾을 수 있는 평생 금융파트너가 되기 위한 모든 노력과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

하나은행은 올해부터 시행하는 ‘하나 나라사랑카드’ 사업의 성공적인 안착을 위해 군 맞춤형 금융상품을 지속적으로 개발·출시할 계획이다.