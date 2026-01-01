[헤럴드경제=최원혁 기자] 항공정비사를 꿈꾸던 열일곱살 고교생이 뇌사 장기기증으로 6명에 생명을 나누고 하늘로 떠났다.

지난달 31일 한국장기조직기증원에 따르면 김동건(17) 군은 지난달 20일 한양대학교병원에서 뇌사 상태로 심장, 폐, 분할한 간, 양쪽 신장을 6명에 나누고 하늘의 별이 됐다.

김군은 지난달 16일 오토바이를 타고 집으로 돌아가는 길에 모래에 미끄러져 넘어지는 사고를 당했다.

이후 병원에서 의료진의 적극적인 치료를 받았으나 결국 의식을 회복하지 못했다.

가족들은 김군의 일부가 이 세상에 남아 또 다른 생명을 살릴 수 있다는 마음으로 장기 기증을 결심했다.

인천에서 자란 김군은 밝고 자상해 집 근처에서 일하던 엄마에게 종종 커피를 사다 주는 따뜻한 외아들이었다고 유가족들은 전했다.

기계 만지는 것을 좋아해 오토바이 면허를 취득한 후에는 오토바이 정비를 공부하기도 했고 항공 정비사를 꿈꿔 관련 학교로 진학할 예정이었다.

김군의 어머니는 “동건아, 엄마가 너무 고마워. 동건이가 엄마에게 사랑한다는 표현도 많이 해줘서 너무나 행복한 시간이었어”라며 “엄마랑 좀 더 많은 시간을 보냈으면 했지만 하늘에서 아프지 말고 행복하게 잘 지내. 사랑해”라고 마지막 인사를 전했다.