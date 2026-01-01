[헤럴드경제=최원혁 기자] 기네스 세계기록에 ‘세계에서 가장 무거운 사람’으로 등재됐던 멕시코 남성이 41세 나이로 세상을 떠났다.

지난달 30일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 후안 페드로 프랑코(41)는 지난달 24일 신장 감염 합병증으로 사망했다.

프랑코는 지난 2017년 기네스 기록에 이름을 올렸다. 등재 당시 체중은 594.8㎏이었으며 최고 체중은 약 606㎏에 달했던 것으로 전해졌다.

당시 그는 극심한 비만으로 침대에서 생활해야 했으며 당뇨와 고혈압, 갑상선 기능 장애 등 각종 만성 질환을 앓았다.

이후 프랑코는 식이요법과 수술을 병행하며 체중 감량에 나섰다. 엄격한 지중해식 식단을 유지하며 위 소매 절제술과 위 우회술 등 두 차례 비만 수술을 받았다. 의료진은 2020년 무렵 프랑코의 체중이 200~210㎏ 수준으로 줄어 약 400㎏ 감량에 성공했다고 밝혔다. 당시 그는 스스로 걷는 단계까지 회복했으며 같은 해 코로나19에 감염돼 22일간 치료를 받고 완치되기도 했다.

담당 의사는 프랑코의 치료 과정을 “가장 복잡한 사례 중 하나”라고 언급하며 환자가 자신의 어려움을 공개적으로 이야기함으로써 비만이 장기적 관리가 필요한 만성 질환이라는 점이 부각됐다고 평가했다.

프랑코는 과거 인터뷰에서 “내 몸은 아무런 통제도 없이 제멋대로 흘러갔다. 매일 다이어트를 시도했지만 아무 효과가 없어서 절망에 빠졌다”고 말했다. 수술 후에는 “매일 스스로 일어나 물 한 잔 마시고 화장실에 혼자 갈 수 있다는 사실만으로도 큰 기쁨”이라고 밝히기도 했다.

하지만 올해 말 신장 감염이 악화되면서 전신 합병증으로 번졌고 치료 도중 끝내 숨졌다. 주치의 호세 안토니오 카스탄에다 박사는 “이번 합병증은 끝내 이겨낼 수 없었다”며 “프랑코는 극심한 비만과 싸우며 많은 사람들에게 영감을 줬다”고 했다.