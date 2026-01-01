[헤럴드경제=고은결 기자] 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스뿐 아니라 대만 TSMC에도 중국 난징 소재 반도체 공장에 미국산 장비를 쉽게 반입할 수 있도록 연간 단위 허가장을 내줬다.

1일 로이터통신에 따르면 TSMC는 이런 사실을 밝히면서 “중단 없는 팹(제조시설) 가동과 제품 인도를 차질 없이 할 수 있게 됐다”고 설명했다.

미 상무부 산업안보국(BIS)은 지난해까지 삼성전자의 중국 시안 낸드 공장, SK하이닉스의 중국 우시 D램 공장, 다롄 낸드 공장, TSMC의 난징 공장 등에 대해 ‘검증된 최종 사용자’(VEU) 지위를 부여해 반도체 관련 장비 수출 제한에서 포괄적 예외를 인정해왔다. VEU는 일정한 보안 조건만 충족하면 별도의 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급할 수 있도록 허용되는 예외적 지위다.

그러나 미국 정부가 수출 제한 조치를 강화함에 따라, 이들 3개사의 중국 내 공장을 운영하는 현지법인이 갖고 있던 VEU 지위는 작년 12월 31일자로 만료됐다. 이에 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등이 중국 소재 반도체 공장에 미국산 장비를 반입할 때마다 공급자별로 별도 허가를 미국 정부로부터 일일이 받아야만 하는 등 운영에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나왔다.

그러나 이번에 허가가 내려지며 이들 3개 업체는 올해 미국산 장비의 중국 공장 반입 계획을 확정해 차질을 최소화할 수 있게 됐다.