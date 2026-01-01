“피지컬AI 시대 선도할 제조 역량과 데이터 보유”

[헤럴드경제=고은결 기자] 박정원 두산그룹 회장은 1일 “전사적 역량을 모아서 AX(AI 전환)를 가속화하자”고 강조했다.

박 회장은 2026년 신년사를 통해 “AI 기반 경쟁력을 갖춘 기업과 그렇지 못한 기업은 머지않아 완전히 다른 선상에 있게 될 것”이라며 빠른 AX 추진을 통해 기존 제품의 지능화와 새로운 비즈니스 모델 창출, 포트폴리오 확장을 도모하자고 당부했다.

박 회장은 지난해 자체 개발한 가스터빈으로 종주국인 미국에서 첫 수주를 기록한 두산에너빌리티, 글로벌 빅테크 대상 수주 확대로 사상 최대 실적을 기록한 전자BG 등의 성과를 괄목할만한 성과로 꼽았다.

올해 경영환경에 대해서는 통상 갈등, 무역 장벽, 지정학적 분쟁, 주요국 정책 변화 등 리스크가 여전해 불확실성이 이어질 것으로 보며, ‘불확실성의 일상화’라고 진단했다. 또한 AI가 경제 전반에 미칠 파급 또한 예측하기 어렵다며 “불확실성 속에서도 시대를 관통하는 확실한 성공 방정식은 ‘준비된 자에게 기회가 온다’는 사실”이라고 강조했다.

박 회장은 “글로벌 시장에서 인정받은 전자소재, 가스터빈 같은 분야에서는 기술력에 자신감을 갖고 경쟁사와 격차를 벌리고 추가 고객 확보에 힘쓰자”면서 선도사업 기술우위 유지 및 시장 확대를 주문했다. 또한 AI시대 전력수요를 뒷받침할 에너지원으로 주목받고 있는 대형원전, 소형모듈원자로(SMR), 수소연료전지 분야에서도 기회를 잘 살려 나가야 한다고 전했다.

아울러 “기존 리소스만으로 성장에 어려움이 있다면, 외부에서 기회를 찾는 것을 포함해 신속하게 보완책을 마련하고 실행해야 한다”며 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 비유기적 성장 전략의 지속 검토를 당부했다.

박 회장은 또한 ‘피지컬 AI’ 시대가 본격화될 것으로 전망하며 “두산은 발전기자재, 건설기계, 로봇 등 분야에서 세계적 수준의 제조 역량과 방대한 하드웨어 데이터를 보유하고 있어 피지컬AI 시대를 선도할 수 있는 강점이 있다”며 “빠른 AX 추진으로 기존 제품의 지능화는 물론, 새로운 비즈니스 모델과 포트폴리오 확장을 도모하자”고 말했다. AI 역량 강화를 위해 업무별 맞춤형 교육 등을 적극 지원하겠다고도 전했다.

마지막으로 박 회장은 “한 세기 넘게 수많은 대전환기를 겪으면서 쌓은 경험은 누구도 갖지 못한 자산”이라며 ”두산이 쌓은 130년 역사의 저력 위에 스타트업과 같은 도전정신을 더해서 새로운 시대의 성공 스토리를 만들어 나가자”고 했다.