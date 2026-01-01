[헤럴드경제=고은결 기자] 허진규 일진그룹 회장은 1일 급변하는 글로벌 경영 환경 돌파를 위해 초격차 기술로 세계 시장을 선점해야 한다고 강조했다.

허 회장은 이날 신년사에서 “세계 경제 저성장 기조가 고착화하고 미중 무역 갈등과 미국의 통상정책 변화 등 리스크가 산재해 있다. 거대한 기술적 변곡점과 영구적 위기의 시대를 살고 있다”며 이같이 언급했다.

위기를 기회로 바꾸려면 자금 확보와 혁신 기술 개발, 독보적 특허 확보를 통해 기업 가치를 극대화하는 등 기업 가치의 선순환 구조를 구축해야 한다고 전했다.

아울러 그룹의 핵심 역량과 시너지를 낼 수 있는 인수·합병(M&A) 등 공격적 투자를 병행해야 한다고 당부했다.

끊임없는 연구개발(R&D)과 과감한 실행력으로 인공지능(AI) 및 차세대 전력망 등 분야에서 세계 최고 수준의 기술 리더십 확보에도 나서야 한다고 강조했다.

허 회장은 “사업 계획은 실행을 전제로 한 약속인 만큼 강력한 의지로 결과물을 만들어내야 한다”며 목표 초과 달성을 독려했다. 아울러 능동 정신에 기반한 신사업 발굴, 수평적 소통을 통한 ‘원팀’ 시너지 극대화 등 자세를 주문했다.

스스로 명확한 목표와 뜻을 세우고 이를 행동으로 옮기는 실천적 정신으로서 ‘능동지행(能動志行)’을 올해 슬로건으로 제시한 허 회장은 “일진그룹은 불황과 불확실성이라는 파고 속에서도 능동 정신과 초격차 기술이라는 두 축을 통해 흔들림 없이 전진할 것”이라고 했다.