“현장에서 변화 체감하는 농정 대전환 원년” “국가 책임 강화·AI 스마트농업 본격화”

[헤럴드경제=김용훈 기자] “올해는 현장에서 변화를 실감하는 농정 대전환의 원년이다. 현장과 함께 달리는 농정으로 신속한 국민 체감형 성과를 만들어 가겠다.”

송미령 농림축산식품부 장관은 1일 2026년 신년사를 통해 “우리 농업·농촌은 기후 위기와 인구 감소라는 구조적 변화에 직면해 있는 동시에 AI 혁신과 K-푸드 열풍이라는 새로운 기회를 맞고 있다”며 이같이 밝혔다.

송 장관은 “식량안보 등 농업 본연의 역할을 분명히 하면서 농촌을 국가균형발전의 거점으로 전환해야 할 중요한 변곡점에 서 있다”면서 “튼튼한 식량안보의 토대 위에 전 국민의 먹거리 돌봄을 강화하겠다”고 말했다. 구체적으로 그는 “식량자급 목표를 상향하고 농지와 예산을 체계적으로 배분하기 위한 식량안보법 제정을 추진하겠다”며 “올해 8월 양곡관리법 개정안 시행을 앞두고 선제적 수급 조절과 사후 안전장치를 현장과 충분히 논의해 구체화하겠다”고 강조했다.

먹거리 복지 정책과 관련 송 장관은 “전 국민 먹거리 안정을 위해 대상별 맞춤형 식품 지원을 대폭 확대하겠다”며 “늘봄학교 학생 대상 과일간식 지원과 임산부 친환경 농산물 꾸러미 사업을 다시 시작하고, ‘천원의 아침밥’은 직장인까지 확대하겠다”고 밝혔다. 또 “농식품 바우처는 청년층까지 지원 대상을 넓히겠다”고 덧붙였다. K-푸드 정책에 대해선 “2030년 K-푸드 수출 210억달러 달성을 목표로 글로벌 확산 전략을 본격 추진하겠다”며 “전략 품목을 집중 육성하고, 수출기업을 밀착 지원하는 원스톱 수출지원 체계를 구축하겠다”고 말했다. 그는 “AI와 디지털 기술을 기반으로 K-푸드와 푸드테크 등 미래 성장동력을 키우겠다”고도 했다.

농업·농촌의 구조 전환에 대해서는 “AI와 스마트농업은 기후위기와 인력 부족에 대응하는 핵심 해법”이라며 “스마트농업 육성지구와 스마트축산단지를 확대하고, 중소 농가도 활용할 수 있는 보급형 스마트농업 모델을 확산하겠다”고 밝혔다. 또, “농촌을 삶터·일터·쉼터로 재편하겠다”며 “올해부터 10개 군을 대상으로 농어촌 기본소득 시범사업을 시작하고, 햇빛소득마을 조성 등 에너지 전환 정책도 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.

끝으로 “농정 전반에 국가 책임을 강화하면서도 정책의 연속성과 과감한 혁신을 함께 추진하고 있다”며 “국민과 함께 정책을 만들고 실행해 약속한 성과를 반드시 현실로 이루어 내겠다”고 강조했다.