사회적경제기업 34개사와 중소·벤처기업 140개사 지원

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 30일 부산지역 9개 기관과 함께 부산 지역경제 활성화를 위해 조성한 ‘부산경제활성화지원기금(Busan ESG Fund, BEF)’의 최종 성과보고회를 개최했다고 밝혔다.

성과보고회에 참석한 기관은 ▷기술보증기금 ▷부산도시공사 ▷부산항만공사 ▷주택도시보증공사 ▷한국남부발전 ▷한국예탁결제원 ▷한국자산관리공사 ▷한국주택금융공사 ▷한국해양진흥공사 등이다.

BEF는 2018년 사회적경제기업 지원을 위해 부산지역 9개 공공기관이 조성한 기금으로 현재는 중소·벤처기업까지 지원 범위를 확대해 운영하고 있다. 올해에는 총 11억7000만원을 출연했으며, 2018년 이후 현재까지 조성해 쓰여진 기금은 총 86억8000만원에 이른다.

올해에는 기금으로 사회적경제기업 34개사와 중소·벤처기업 140개사를 선발해 ▷사회성과 보상사업 ▷소셜스타트업 육성사업 ▷해외진출지원사업 ▷취약계층 자립 지원사업 ▷중소기업 ESG 지원 ▷창업벤처 R&D 지원 ▷해외판로 지원사업 등을 수행했다. 이를 통해 사업참여 사회적경제기업 매출 규모는 전년 대비 약 18.6% 증가했으며, 중소·벤처기업 신규 투자 유치, 해외수출 성과와 더불어 총 344명의 신규 고용을 창출했다.

특히 올해는 기업들의 ESG 경영 컨설팅 지원을 통해 친환경 설비 교체와 해외수출의 판로 개척을 지원하는데 중점을 두어 중소․벤처기업의 실질적인 경쟁력을 강화했으며 고용인원 중에는 청년, 고령자, 장애인, 자립준비청년 등이 포함돼 지원사업의 의미를 더했다.

송상근 부산항만공사 사장은 “BEF 사업을 통해 부산항만공사가 사회적경제기업, 중소·벤처기업 성장과 일자리 창출에 기여할 수 있어 의미가 크다”며 “앞으로도 지역사회 발전을 위해 힘쓰는 공공기관으로서 더욱 노력하겠다”고 말했다.