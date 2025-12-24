탑승객 항공기 비상구 조작 사례 끊이지 않아 올해 상반기 10건, 항공사들 강력 대응 예고 징역 최고 10년, 벌금형 포함 관련 법 개정 추진

[헤럴드경제=한지숙 기자] 탑승객이 비행 중인 항공기 비상문을 만지는 행위가 끊이질 않고 있다. 대개 단순 장난이나 호기심을 이유로 들지만 사고가 날 수도 있는 위험한 행동이어서 주요 항공사들이 강력 대응을 예고했다.

24일 연합뉴스에 따르면 지난 17일 오전 9시45분쯤 부산 김해국제공항에 도착한 에어부산 BX8106편 항공기에서 60대 A씨가 비상구 손잡이 덮개를 손으로 만졌다.

당시 여객기는 지상에 착륙해 대기중이었고 이를 목격한 객실 승무원이 곧바로 제압했다.

항공사는 A씨를 공항경찰대로 인계했고 사건을 넘겨받은 부산 강서경찰서는 항공보안법 위반 혐의로 수사 중이다.

A씨는 장난삼아 덮개를 손으로 만졌다고 진술한 것으로 전해졌다.

최근 이처럼 승객이 호기심으로 비상문을 만지는 행위가 끊이지 않고 있다.

지난 4일 인천발 시드니행 대한항공 항공편에선 한 승객이 항공기 이륙 직후 비상구 손잡이를 조작했다. 이를 목격한 승무원이 즉각 제지하자 승객은 “기다리며 그냥 만져 본 거다. 장난으로 그랬다”라며 대수롭지 않은 듯 반응했다.

지난달 16일 인천발 시안행 항공편에서도 한 승객이 운항 중 비상구 문에 손을 댄 뒤 화장실인 줄 착각했다고 하기도 했다.

유사한 사례가 올해 상반기 국적항공사에서 10건이 넘었다.

과거에는 이같은 일이 발생하면 승무원이 주의를 주거나 공항경찰대에서 훈방되는 경우가 많았다.

그러나 2023년 5월 대구 공항 상공에서 아시아나항공 비상구가 열리는 사고 이후로 비상문을 조작하는 행위가 급증하자 항공사와 경찰은 무관용 원칙으로 대응하고 있다.

대한항공은 최근 2년간 승객이 비상구를 조작하거나 조작을 시도한 사례가 14건에 달한다며 형사 고발은 물론 탑승 거절 조치를 하겠다고 예고하기도 했다.

항공보안법 제23조 제2항에 따르면 승객은 항공기 내에서 출입문이나 탈출구, 기기를 조작해서는 안 된다. 이를 어기면 벌금형이 없고 10년 이하 징역에 처할 정도로 처벌이 무겁다.

하지만 10년 이하의 징역이라는 단일 형량만 규정하고 있어 실제 피해가 발생하지 않은 경미한 사안에 대해 법원이 실형을 선고하는 것을 부담스러워해 오히려 기소유예 등 솜방망이 처벌이 이어졌다.

이를 보완해 경미한 출입문·탈출구·기기 조작 행위에도 최대 1억 원까지 벌금을 부과할 수 있도록 한 항공 보안법 개정안이 현재 국회에 발의돼 있다.