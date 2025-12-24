지난 18일 이른 아침에 물고기 떼 목격돼 日 누리꾼들 “지진 전조·대피소 확인하라” 전문가 “숭어, 따뜻한 곳 찾아 이동했을 수”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일본 오사카의 관광명소 도톤보리 강에 의문의 거대한 물고기 떼가 출현해 비상한 관심을 끌고 있다.

24일 요미우리TV 등 현지 매체에 따르면 지난 18일 오사카 도톤보리강에서 정체를 알 수 없는 물고기가 수면을 가득 채울 정도로 큰 무리를 만들어 헤엄치는 광경이 여러 사람들에게 목격됐다.

관광객 등은 발걸음을 멈추고 신기한 듯 이 광경을 지켜봤다. 현지 주민들은 “물고기 떼가 오전 6시~7시쯤에 나타났다”고 했다.

엑스(X·옛 트위터) 등 소셜미디어(SNS)에서도 이를 촬영한 영상이 퍼졌다.

한국인들에게도 잘 알려져 있는 도톤보리는 글리코상 등 유명 상점들이 즐비한, 오사카에서 가장 번화한 관광 명소 중 하나다. 영상을 보면 이 도톤보리 강에 물고기 떼가 수면을 거의 완전히 뒤덮을 정도로 빽빽하게 모여있다.

영상을 접한 일본 누리꾼들은 “도톤보리 강이 언제 이렇게 맑아졌지?”라는 의문부터 30년 전 한신 대지진을 언급하며 바다의 이상 현상으로 인해 물고기들이 강으로 몰려든 것일 수 있다는 우려까지 다양한 의견을 표출했다. 심지어 지진 전조일 지 모른다는 추측까지 나왔다. 일부는 재난 대비 물품을 준비하고 가장 가까운 대피소를 확인해야한다고 당부까지 했다.

1995년 한신 대지진이 발생하기 전 도톤보리 강에는 물고기가 대량으로 출현했던 것으로 알려졌다.

이에 일본 전문가들도 원인 분석에 나섰다.

오사카시립자연사박물관의 어류 전문가인 마쓰이 아키코 씨는 “이 작은 물고기 떼는 조류를 따라 먹이를 찾아온 숭어일 가능성이 있다”며 “숭어는 수온 변화에 민감하기 때문에 수온이 낮아지면서 따뜻한 도톤보리 강으로 이동했을 가능성이 있다”고 설명했다. 다만 “이동한 원인은 불분명하다”고 덧붙였다.