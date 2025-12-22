가연, 25~39세 미혼 남녀 설문 ‘돕겠다’ 男 72.8% 女 51.2% 差

[헤럴드경제=한지숙 기자] 미래 배우자의 부모가 김장 담그기를 도와 달라고 했을 때 남성의 72.8%, 여성의 51.2%는 ‘돕겠다’고 답한 것으로 나타났다.

22일 결혼정보회사 가연이 올해 초 진행한 ‘2025 결혼 인식 조사’ 결과를 보면 ‘배우자 부모가 김장을 도와달라고 하면 어떻게 할 것인지’ 묻는 질문에 ‘처가·시가를 방문해서 김장을 돕겠다’는 응답이 전체의 62%로 가장 많았다.

이번 조사는 25~39세 미혼남녀 500명이 참여했다.

‘불참하고 김치도 받지 않겠다(14.4%)’와 ‘김장 대신 구입을 설득하겠다(12.2%)’가 뒤를 이었다. ‘방문하지만 김치만 받겠다(6.4%)’, ‘불참하고 김치만 받겠다(5%)’는 의견도 있었다.

김장을 돕겠다는 의향은 성별에 따라 크게 엇갈렸다. 김장을 돕겠다는 남성은 72.8%로 여성 보다 21.6% 포인트 높았다. ‘불참하고 김치도 받지 않겠다’는 응답은 여성이 20.8%로 남성(8%)을 크게 앞섰다.

이를 두고 가연은 김장 사전 준비부터 진행까지 여성이 느끼는 부담이 더 크기 때문이라고 분석했다.

응답자들은 현재 김치를 직접 담가서 먹는 경우(35.6%)가 가장 많았다. ‘가족·친지·지인이 준 것으로 먹는다’(32.2%) ‘시중 판매 제품을 구입한다’(25.8%) ‘평소 구비해서 먹지 않는다’(5.4%) 순이었다.

결혼 후 김치를 구하는 방법에 관해선 ‘시중 판매 제품을 구매하겠다’(47.6%)가 절반을 육박했다. ‘직접 담가 먹겠다’는 답변은 16.8%에 불과했다. 이밖에 ‘가족·친지·지인 등이 준 것으로 먹을 것이다’(31%), ‘먹지 않을 것이다’(3%) 등이었다.

가연 관계자 “김치를 받는 것도 미혼일 때 부모에게 받는 것과 결혼 후 배우자의 부모에게 받는 것은 의미가 다르다”며 “일과 과정의 양립을 위해서는 가사 노동에 대한 사회적 인식부터 하나씩 점검하고 서로 이해하려는 노력이 필요하다”고 말했다