2026시즌 J3리그 후쿠시마 임대될 듯

[헤럴드경제=민상식 기자] 일본의 ‘축구 스타’ 미우라 가즈요시가 5년 만에 J리그 무대로 복귀할 전망이다.

미우라는 내년 2월이면 59세가 되고, 프로 선수 생활만 40년째를 맞게 된다.

일본 스포츠매체 ‘스포니치 아넥스’는 21일 복수의 관계자를 인용해 “JFL 아틀레티코 스즈카 소속이자 전 일본 대표팀 공격수인 미우라 가즈요시(58)가 다음 시즌 J3 후쿠시마로 임대 이적하는 게 확실해졌다”고 전했다.

일본풋볼리그(JFL) 소속 아틀레티코 스즈카와 내년 1월 31일 임대 계약이 끝나는 미우라가 후쿠시마로 임대되면 2021년 요코하마 시절 이후 5년 만에 J리그에 복귀한다.

미우라는 15세이던 1982년 고교를 중퇴하고 브라질로 축구 유학을 떠나 1986년 산투스에서 프로 생활을 시작했다.

1967년 2월 26일생으로 내년 2월 59세가 되는 미우라는 2005년 요코하마 유니폼을 입고 활약하다 지난해 6월 올리베이렌스(포르투갈 2부)에서 임대 생활을 마치고 지난해 스즈카로 다시 임대돼 현역 생활을 이어갔다.

내년 1월 스즈카와 임대 계약이 끝남에 따라 여러 클럽이 미우라 영입에 관심을 보였고, 후쿠시마는 지난 10월부터 적극적으로 미우라의 영입에 공을 들여오며 주도권을 잡은 것으로 알려졌다.

임대 이적이 순조롭게 진행되면 미우라는 내년 2월 7일 또는 8일에 열리는 고후와의 J3리그 개막전에 뛸 수 있을 전망이다.

임대 기간은 추춘제 원년인 2026-2027시즌도 포함될 전망이다. 이러면 2027년 2월 60번째 생일을 맞게 돼 ‘환갑 J리거’ 탄생 가능성도 생겼다.