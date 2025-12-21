한은 뉴욕사무소 내년 보고서 골드만삭스 등 6곳 2회 인하 예상 JP모건·도이체방크는 1회로 관측 IB들 “내년도 美경제 양호한 성장”

[헤럴드경제=이정환 기자] 미국 월가의 주요 투자은행들은 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 2026년도에 기준금리를 2회 안팎으로 인하한 후 당분간 기준금리 인하 사이클이 종료할 것으로 내다보는 것으로 파악됐다.

또 내년도 미국 경제는 올해와 유사한 대체로 양호한 성장세를 유지할 것으로 전망했다.

한국은행 뉴욕사무소는 20일(현지시간) ‘2026년 미국경제 전망 및 주요 이슈’ 보고서에서 미 정책금리에 대한 주요 투자은행의 전망 및 특징에 관해 이처럼 설명했다.

한은 집계에 따르면 조사 대상 10개 투자은행 중 골드만삭스, 모건스탠리, 웰스파고, 바클레이스, 뱅크오브아메리카, 노무라 등 6개가 내년 중 연준이 25bp(1b=0.01%포인트) 금리 인하를 두 차례 할 것으로 예상했다.

반면, JP모건과 도이체방크 등 2곳은 각각 한 차례로 전망했고, 씨티와 TD뱅크는 내년 중 총 75bp의 금리 인하가 있을 것으로 내다봤다.

올해 상반기만 해도 투자은행들의 연준 금리인하 전망 영역대가 상당히 넓게 분포했던 것과 비교하면 최근 들어 금리 전망이 상당히 수렴한 것으로 풀이된다.

연준은 이달 공개한 경제전망에서 내년 중 25bp 한 차례의 금리 인하가 있을 것으로 내다봤다.

한은 뉴욕사무소는 “대부분 투자은행은 도널드 트럼프 행정부 정책 불확실성의 완화와 감세, 기업투자 지속에 따른 양호한 경기 성장세 등으로 인해 내년 2∼3분기 중 금리 인하가 마무리되면서 금번 기준금리 인하 사이클이 종료될 것으로 전망한다”라고 분석했다.

투자은행들은 또한 내년 중 미국의 경제성장률이 대체로 양호할 것으로 평가하면서 실업률과 물가상승률이 각각 상반기 중 최고치에 도달한 이후 점진적으로 하락할 것으로 대체로 예상했다.

한은이 집계한 66개 투자은행의 2026년 미국 경제성장률 전망치 중간값(12월 15일 기준)은 2.0%로 올해 성장률 추정치(2.0%)와 유사한 수준을 보였다.

미국 경제의 중추인 소비는 부진한 고용 여건과 물가 상승으로 소비 여력이 제약되면서 증가폭이 축소될 것으로 보이지만, 트럼프 대통령의 핵심 공약사항을 담은 통칭 ‘하나의 크고 아름다운 법안 법률’(OBBBA) 시행에 따른 세 부담 축소, 기준금리 인하에 따른 이자 부담 경감 등이 소비 둔화를 일부 상쇄하고 투자를 뒷받침할 것으로 뉴욕사무소는 전했다.

뉴욕사무소는 내년도 물가에 대해 “관세 부담을 소비자 가격에 적극 반영하지 못했던 기업들이 상품을 중심으로 가격 인상에 나설 가능성이 크다”면서도 “다만, 관세의 가격 전가가 상반기 중 대부분 마무리되고 관세로 인한 기저효과가 나타나면서 하반기에는 물가상승률이 둔화 흐름을 보일 전망”이라고 설명했다.