현대차동차 2026 위시 캠페인 프로젝트 20일부터 롯데시네마서 무료 개봉

[헤럴드경제=손미정 기자] 싱어송라이터이자 그룹 AKMU의 멤버인 이찬혁이 스크린에 데뷔한다. 현대자동차 2026 위시 캠페인 영화 ‘더 스노우위시맨’을 통해서다.

현대자동차는 ‘더 스노우위시맨’을 20일부터 롯데시네마에서 무료로 개봉한다고 밝혔다. 기간은 오는 28일까지 단 9일이다.

러닝타임 11분의 영화 ‘더 스노우위시맨’은 사람들의 소원이 담긴 첫눈에서 만들어진 눈사람, 스노우위시맨이 그의 로봇 반려견 스팟과 함께 모두의 소원을 이루어주는 이야기를 그렸다. 자신만의 독보적인 음악성과 예술성으로 늘 화제의 중심에 서 온 이찬혁이 스노우위시맨을 연기했다.

이번 영화에서 이찬혁은 연기와 더불어 영화의 테마곡인 ‘We wish’의 음악 작업도 함께 진행했다. 그가 편곡한 ‘We wish’는 공개 시점부터 이미 온라인상에서 2025년 가장 ‘힙’한 크리스마스 캐럴로 호평을 받고 있다.

영화 ‘더 스노우위시맨’은 롯데시네마 홈페이지와 어플리케이션 내 이벤트 페이지에서 무료 관람권을 다운받아 예매할 수 있다.