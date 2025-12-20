[헤럴드경제=장연주 기자] 높은 경쟁률을 뚫고 공직에 들어온 젊은 공무원들이 관가를 떠나는 사례가 잇따르고 있는 것으로 나타났다. 일례로 ‘수능 만점자’ 출신인 기획재정부 사무관은 법학전문대학원(로스쿨) 진학을 위해 사직서를 낸 것으로 알려졌다. 과거 ‘평생직장’으로 여겨지던 공직이 이제는 민간 이직을 위한 ‘경력 발판’으로 전락한 것 아니냐는 분석도 나온다.

20일 기획재정부에 따르면, 예산실에서 예산총괄 업무를 담당하던 A사무관은 전날 의원면직했다. 의원면직은 공무원이 자발적으로 사의를 표하고 직을 그만두는 것을 뜻한다.

A사무관은 지난 2014학년도 수능 만점을 받고 서울대 경영학과에 진학한 뒤, 기획재정부 사무관으로 공직생활을 시작한 수재다. 하지만 그는 이제 로스쿨생이 됐다.

사무관들이 공직사회를 떠나 문을 두드리는 곳은 대부분 로스쿨인 것으로 알려졌다.

지난 2023년 5급 공채 재경직에 수석으로 합격한 다음 기재부로 발령받았던 B사무관 역시 이듬해 로스쿨로 자리를 옮겼다.

저연차 공무원들은 최근 잇따라 공직사회를 떠나고 있는 상황이다.

공무원연금공단에 따르면, 임용 후 5년 이내에 퇴직한 신규 임용 공무원은 2019년 6663명에서 지난해 1만2263명으로 5년새 거의 두배 가량 늘었다.

특히 1~2년차 일수록 ‘공직 탈출’ 현상이 두드러진다.

예컨데, 임용된 지 1년도 되지 않아 퇴사한 사람 수는 2019년 1769명에서 지난해 2418명으로 늘어났다. 또 임용 후 2년만에 공직을 떠난 공무원 수는 같은 기간 806명에서 무려 2362명까지로 급증했다.

이 같은 ‘관가 이탈’ 현상은 경직된 조직문화와 낮은 보수, 과도한 업무량때문이라는 분석이 나온다.