[헤럴드경제=김성훈 기자] 힘들 때 욕설하는 것이 심리적 억제를 극복하고 집중력을 향상해 신체적 수행 능력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

영국 킬대학 리처드 스티븐스 박사팀은 19일 미국심리학회(APA) 저널 아메리칸 사이콜로지스트(American Psychologist)에서 욕설이 근력·지구력에 미치는 영향을 측정한 결과 이 같은 결론을 얻었다고 밝혔다.

욕설이 신체 수행 능력을 높인다는 주장은 그간 꾸준히 제기돼 왔지만, 어떤 메커니즘에 의한 것인지는 명확하지 않았다.

연구팀은 이를 검증하기 위해 건강한 성인 192명을 대상으로 두 가지 실험을 했다.

우선 참가자에게 의자에 손을 대고 팔로 체중을 지탱하는 의자 푸시업을 하는 동안 자신이 선택한 욕설 또는 중립적 단어를 2초마다 하도록 했다. 이후 참가자들에게 실험 중 정신 상태에 관해 몰입, 산만함, 유머, 자신감 등 상태적 탈억제(state disinhibition) 관련 변수에 대해 질문했다. 상태적 탈억제는 자기검열과 사회적 억제가 일시적으로 약해지는 상태를 말한다.

그 결과 중립적 단어를 말할 때보다 욕을 할 때 의자 푸시업에서 버티는 시간이 유의미하게 길었다. 88명이 수행한 첫 실험에서는 욕설을 할 때 의자 푸시업 시간이 평균 26.92초로 중립적 단어를 말할 때(24.19초)보다 2.73초 길었고, 두 번째 실험(94명)에서도 욕설을 할 때(26.97초)가 중립적 단어를 말할 때(24.55초)보다 2.42초 길었다. 2022년 수행한 실험(118명)과 통합 분석한 결과 욕설을 할 때 평균 27.97초로 중립적 단어를 말할 때보다 2.61초 길었다.

또 과제 수행 중 욕설을 할 때 몰입감이 강해지고 산만함은 감소하며 자신감이 증가하는 등 탈억제 상태가 되는 것으로 나타났다. 욕설을 할 경우 몰입, 산만함, 자신감 증가 등 상태적 탈억제 요소의 작용에 의해 신체 수행 능력이 높아진다는 것이 연구팀의 결론이다.

스티븐스 박사는 “많은 상황에서 사람들은 의식적 또는 무의식적으로 힘을 온전히 쓰는 것을 스스로 억제한다”며 “욕설을 함으로써 사회적 제약을 벗어던지고 다양한 상황에서 더 강하게 자신을 몰아붙일 수 있게 된다”고 설명했다. 그러면서 “욕설은 더 집중하고 자신감을 갖고 덜 산만해지게 할 수 있는 손쉬운 방법으로, 더 과감하게 시도하게 해준다”고 덧붙였다.

이어 이 연구는 욕설이 최대한의 노력을 끌어내고 내적 제약을 극복하는 데 유리한 심리 상태를 촉진한다는 것을 시사한다며 욕설은 운동 수행, 재활, 용기나 단호함이 요구되는 다양한 상황에서 활용 가능성이 있다고 밝혔다.