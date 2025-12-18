[헤럴드경제=이원율 기자]미국 정부가 대만에 하이마스(HIMARS·고속기동포병로켓시스템)와 자폭 드론, 대전차미사일 등 한화 16조원 규모 무기 판매를 승인했다.

이에 중국은 미국과 대만을 향해 강하게 반발하는 모습을 보였다.

18일 대만 외교부에 따르면 미국 정부는 대만에 111억540만달러(약 16조4000억원) 규모의 무기를 팔 예정이라고 의회에 알렸다.

대만도 미국 정부에 이런 사실을 전해 받았다.

미국의 판매 대상 무기에는 우크라이나 전쟁에 쓰인 다연장로켓 하이마스와 M107A7 자주포, 공격용 자폭 무인기(드론), 알티우스-700M과 알티우스 600, 대전차미사일 재블린, 대전차미사일 TOW 등이 있다.

전술 임무 네트워크 소프트웨어와 AH-1W 헬기 예비·정비 부품, 대함미사일 하푼의 정비 후속 지원도 패키지에 포함돼 있다.

앞서 미국은 지난 11월 대만에 3억3000만달러(약 4900억원) 규모의 전투기·수송기 부품을 판매하는 계약을 승인했었다.

한달여만에 나온 이번 2차 무기 판매 명단에는 공격용 무기를 다수 포함됐다.

거래액으로 보면 트럼프 1기 시절인 지난 2019년의 80억달러(약 11조8000억원)어치 F-16 전투기 판매를 뛰어넘는 값이다.

린자룽 대만 외교부장(외교장관)은 “지역 안보와 대만 자체 방어 능력에 대한 미국의 장기적 지지에 진심으로 감사를 표한다”며 “미국이 새 국가안보전략(NSS)에서 대만의 전략적 지위와 ‘군사력 강화를 통한 대만해협 충돌 억지’를 중시하고 있음을 구체적 행동으로 이행하는 데 환영한다”고 했다.

반면 중국은 강한 어조로 반발 목소리를 냈다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑 중 “미국이 무력으로 독립을 돕는다면 스스로 지른 불에 불탈 것”이라며 “중국은 단호하고 힘있는 조치를 통해 국가 주권과 안보, 영토 완전성을 지키겠다”고 했다.

대만을 겨냥해선 “섬 안의 ‘대만 독립’ 분열 세력은 ‘무력으로 독립을 도모’한다며 보통 사람들이 피땀 어린 돈을 무기 구매에 헤프게 쓰고 대만이 화약통으로 변하는 것을 감수하는데, 대만 독립이 필연적으로 멸망할 것이라는 운명은 구할 수 없다”고 했다.

한편 앞서 린자룽 대만 외교부장은 지난 12일 미국을 방문, 중국을 견제하기 위한 인공지능(AI) 동맹인 ‘팍스 실리카’ 서밋에 참석키도 했다.

당시 자유시보 등 대만언론이 소식통을 인용해 보도한 데 따르면 린 부장 외에 허우이슈 대만 디지털발전부 정무차장(차관 겹)도 제조업과 반도체 세션 등 행사 전 과정에 심도 있게 참여했다.

미 국무부는 팍스 실리카가 핵심광물, 에너지, 첨단제조, 반도체, AI 기반시설과 물류를 아우르는 “안전하고 번영하며 혁신적인 실리콘 공급망을 구축하기 위한 미국 주도의 전략적 구상”이라고 설명한 바 있다.