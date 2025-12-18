[헤럴드경제=권제인 기자] 한국교통안전공단(TS)은 서울 마포구 항공자격시험장에서 항공 종사자 통합경력 관리 체계 구축을 위한 협의체를 발족했다고 18일 밝혔다.

이번 협의체에는 조종·정비·관제·운항 관리 분야별 관계자를 비롯해 국토교통부와 공단을 포함한 항공 전문교육 훈련기관 및 항공사 등 21개 기관이 참여했다.

그간 국내에서는 조종사, 항공 정비사, 관제사, 운항관리사 등 항공 종사자의 교육훈련·자격·실무경력 기록이 각각 다른 기관에서 관리돼 효율적인 인적자원 관리 체계가 없었다. 공단은 협의체와 함께 그간 항공 종사자 자격을 취득한 7만여명의 데이터를 기반으로 통합 경력관리 체계 구축에 나선다는 계획이다.

공단은 협의체 운영을 통해 국제적 수준의 항공 인력 수급체계를 구축하고 국내 항공 안전 관리의 국제적 위상을 높일 것으로 기대했다.

정용식 TS 이사장은 “그동안 분산됐던 항공종사자에 대한 교육·자격·경력 등 생애주기 정보를 통합해 효율적으로 항공 분야 전문 인력을 관리할 수 있을 것”이라고 말했다.