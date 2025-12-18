서·연·고 수시 최초합격자 33.9% 등록 포기 서울대 의대선 이탈 ‘0’…“의대 선호도 지속”

[헤럴드경제=나은정 기자] 2026학년도 대학입시 수시전형에서 연세대와 고려대 자연계열 합격자 가운데 절반에 가까운 인원이 등록을 포기한 것으로 나타났다. 의학계열 선호 현상이 여전히 강하게 이어지고 있다는 분석이다.

18일 종로학원에 따르면 서울대·연세대·고려대 수시 최초합격자 7125명 가운데 서울대 131명(5.9%), 연세대 1025명(46.3%), 고려대 1259명(46.6%) 등 2415명(33.9%)이 등록을 포기한 것으로 집계됐다. 이는 최근 5년 사이 가장 높은 수준이다.

수시 등록 포기율은 2022학년도 32.3%, 2023년도 33.0%, 2024학년도 30.1%를 기록했다가 2025학년도 33.7%로 뛰었고 2026학년도에 또다시 최고치를 경신했다. 수시모집은 최대 6회까지 지원할 수 있어, 등록 포기는 중복으로 합격한 다른 대학을 선택했다는 뜻이다.

특히 연세대와 고려대 자연계열에서 등록 포기 현상이 두드러졌다. 대학 별로 보면 연세대 524명, 고려대 669명 등 1193명(47.3%)으로 2025학년도보다 64명 늘면서 5년 사이 가장 많다.

인문계 등록 포기의 경우 연세대가 489명(45.1%)으로 전년보다 24명 줄었지만, 고려대는 577명(47.9%)으로 3명 늘었다. 서울대의 전체 등록 포기율은 전년도보다 0.2%포인트 낮아졌다.

서울대의 경우 인문계열에서는 윤리교육과 2명, 독어독문학과와 영어영문학과에서 각각 1명이 등록을 포기했고, 자연계열에서는 에너지자원공학과 5명, 응용생물화학부 6명, 식품영양학과 4명 등이었다.

임성호 종로학원 대표는 “의대 모집정원이 축소됐지만 연세대와 고려대 자연계열 학과에서 상당수가 다른 대학 의학계열로 빠져나간 것으로 추정된다”며 “여전히 의학계열 선호도가 상승세를 지속하는 것으로 볼 수 있다”고 분석했다.

의대 수시 최초합격자 중 등록 포기자는 연세대 28명(44.4%), 고려대 39명(58.2%)이고 서울대는 한명도 나오지 않았다. 약대의 경우 서울대에서 9명(20.9%), 연세대에서 7명(38.9%)이 등록을 포기했으다. 치과대학은 서울대 2명(8.0%), 연세대 15명(44.1%)이 등록을 포기한 것으로 나타났다.