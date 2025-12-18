11대 과제, 해수부 강화·국가해양위원회 설치 등

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산지역 시민단체들이 해양수도 선포 25주년인 18일 이재명 대통령과 정부를 향해 ‘해양수도 부산’과 ‘부산해양수도권’ 건설을 위한 구체적인 실행을 촉구했다.

‘해양수도부산발전협의회’는 이날 부산시의회 브리핑룸에서 ‘지방분권균형발전부산시민연대’ 등과 함께 기자회견을 열고 해양수도 부산 실현을 위한 11대 과제를 제안했다.

이들은 기자회견문을 통해 “해양수도 부산은 단순한 지역 구호가 아니라 해양강국 대한민국을 위한 국가 전략”이라며 “25년이 지난 지금도 해양행정·해사사법·해양금융·해양산업의 핵심 기능은 여전히 취약하다”고 지적했다.

부산항의 세계적 성장과 일부 해양수산 공공기관 이전 등 성과를 인정하면서도 해양정책의 분산과 해사법원 부재, 해양금융 미성숙 등으로 해양수도의 실질적 완성에는 이르지 못했다고 평가했다.

다만 이들은 이재명 정부 들어 해양수산부 부산 이전이 추진되고 있는 점을 언급하며 “해양행정 집적과 함께 동남권·남부권을 아우르는 해양수도권 구축의 출발점이 마련되고 있다”고 밝혔다.

시민단체들은 “북극항로 개척과 글로벌 공급망 재편, 친환경 선박과 해양에너지, 자율운항과 해양 디지털 전환 등 급변하는 환경 속에서 부산의 전략적 역할이 더욱 중요해지고 있다”고 강조했다.

또 이들은 부산의 해양수도 완성을 위해 △해양수산부 기능 강화 및 해양수산 공공기관 이전 △HMM 등 해운기업 이전 △동남권산업투자공사 설치 △해사법원 설치 △부산항 거점 탈탄소·친환경 북극항로 구축 △부산항만공사(BPA) 자율성 확보와 부산시 역할 강화 △북항재개발 전담 특수목적 법인 설립 △지속가능한 북항재개발과 55보급창 이전 △지속적인 공동어시장 현대화 및 국제적 수산물 유통 플랫폼 △해양자치권 확보 △대통령 소속 국가해양위원회 설치 등 11대 과제를 제안했다.