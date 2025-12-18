연면적 2378㎡ 지상 2층 규모로 건립

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 18일 부산시민공원 시민사랑채 백산홀에서 ‘부산독립운동기념관(이하 기념관) 착공식’을 개최했다. 이날 착공식은 광복 80주년을 맞아 부산독립운동사의 의미를 시민과 공유하고 기념관 건립의 본격적인 출발을 알리기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 박형준 시장을 비롯해 보훈단체장, 광복회원, 시민단체, 학생 등 300여명이 참석해 ▷경과보고 ▷시장 기념사 ▷축사 ▷합창단 축하공연 ▷기념 세리머니 순으로 진행됐으며, 기념관 건립 취지를 담은 영상도 상영됐다.

부산독립운동기념관은 현 시민공원 시민사랑채를 리모델링하는 방식으로 조성되며, 시는 부산 최초의 독립운동 전문기념관이라는 상징성을 더해 부산의 대표 역사문화 랜드마크로 조성한다는 방침이다.

총사업비 180억원을 투입해 연면적 2378㎡ 지상 2층 규모로 건립되며 내부는 ▷추모공간 ▷상설·기획전시관 ▷체험·교육공간 ▷복합문화공간 등으로 구성해 단순 전시를 넘어 시민이 참여하는 역사·문화 플랫폼으로 운영할 계획이다. 이를 위해 올해 착공을 시작으로 전시 설계와 콘텐츠 개발을 병행해 2027년 상반기 개관을 목표로 박차를 가한다.

시는 이미 기미독립선언서, 백범일지 등 독립운동 관련 유물 602점을 확보했으며 향후 기증 확대 및 시민 참여형 프로그램을 통해 전시 자료를 지속해서 확충할 예정이다. 아울러 지역 독립운동사를 재조명하고 청소년 체험·교육 강화, 디지털 기반 실감형 전시 도입 등 시대 흐름에 맞는 교육·문화 콘텐츠를 확대할 계획이다.