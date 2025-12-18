“손주 5명도 깜짝 놀라”

[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 72세 할머니가 보디빌딩 대회에 출전해 근육질 몸매를 뽐내 화제다.

17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 ‘보디빌딩 할머니’라는 별명을 가진 타이베이 출신의 린 수이쯔(72)는 올해 대통령배 보디빌딩·피트니스 선수권 대회에 출전했다.

린씨는 70세 이상 부문에 출전해 탄탄한 몸매와 선명한 근육 라인, 자신감 넘치는 미소로 심사위원과 관객들을 사로 잡았다.

다섯 손주를 둔 할머니인 린씨는 타이베이 한 커뮤니티 센터에서 당뇨병 교육자로 오랫동안 일해왔다.

고혈압·당뇨 환자들에게 식단과 운동의 중요성을 강조해왔지만 많은 이들이 “시간이 없다”며 실천하지 못하는 모습을 보며 스스로 본보기가 되기로 결심했다.

69세에 처음 웨이트 트레이닝을 시작해 수년 간 꾸준히 월요일부터 금요일까지 매일 아침 한 시간씩 웨이트 트레이닝을 했고 식단은 탄수화물 섭취를 줄이고 자연식 위주로 구성했다. 요가, 사교댄스 등 다양한 활동으로 꾸준함을 유지했다.

이후 그는 2023년 전국 보디빌딩 선수권 대회에서 3위를 차지했고, 이듬해 TBFA 선수권 대회에서는 2위에 올랐다.

그의 변화는 가족들, 특히 다섯 명의 손자 놀라게 했다. 린씨는 “한번은 손자와 함께 샤워하던 중 손자가 제 모습을 보고 ‘무적의 원더우먼’이라고 외쳤다”고 회상했다.

그녀의 남편인 저명한 심장 전문의 천빙젠 씨 역시 아내의 운동 여정을 전폭적으로 지지하고 있다.

그는 “규칙적인 운동 습관을 기르는 것은 매우 중요하다”며 “특히 고혈압, 고혈당, 고콜레스테롤, 당뇨병 환자가 많은 대만에서 근력 운동은 신체에 엄청난 이점을 제공한다”고 설명했다.