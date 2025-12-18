[헤럴드경제=윤호 기자]국방부는 오는 19일 12·3 비상계엄과 관련된 장성 8명에 대한 징계위원회를 개최한다고 18일 밝혔다.

징계위 대상에는 곽종근 전 특전사령관, 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 문상호 전 정보사령관, 고현석 전 육군참모차장 등이 포함됐다.

정빛나 국방부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 재판이 진행 중인 상황에서 징계가 이뤄지는 데 대해 “그동안 수사와 재판 과정 등을 종합적으로 고려해 (징계를) 검토해왔다”며 “그러나 이런 상황이 장기간 지속돼 군의 인적 쇄신을 도모하고 주요 지휘관 공백 상황을 해소할 수 있도록 장성 인사 관리를 정상화해 나갈 필요도 있었다”고 설명했다.

그러면서 “이에 따라 지난 11월 13일 중장 인사를 단행했고 법에서 정한 장성의 정원 기준 등을 고려해 재판 중인 주요 장성에 대한 인사 조치를 시행하기로 결정한 것”이라고 덧붙였다.

국방부는 향후에도 12.3 비상계엄 관련자에 대해 엄중히 문책하고, 그 과정 또한 법과 규정에 따라 신속하게 처리해 나간다는 방침이다.