[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원랜드가 운영하는 하이원리조트는 크리스마스와 새해를 맞아 고객들이 즐길 수 있는 다양한 공연과 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

먼저, 오는 24일 그랜드호텔 5층 컨벤션홀에서 대한민국을 대표하는 일루셔니스트 이은결의 스페셜 매직쇼를 시작으로, 26일에는 인기가수 이무진과 이영현의 하이앤드 콘서트가 진행돼 크리스마스 시즌을 더욱 특별하게 장식할 예정이다.

하이원 밸리 스키하우스에서는 24일부터 4일간 매일 오후2시 ‘Again Retro Snow wave 2010′s’의 주제로 설원 위에서 즐기는 DJ파티가 펼쳐진다.

크리스마스 당일, 25일에는 오후 3시부터 산타클로스를 직접 만나 볼 수 있는 ‘하이! 산타가 찾아왔어요!’퍼레이드가 호텔 내부에서 열린다.

이어, 같은 날 저녁 8시 20분부터는 하이원리조트 그랜드광장에서 밤 하늘을 아름다운 불빛으로 수놓을 불꽃쇼가 27일까지 사흘간 진행된다.

또한, 새해를 맞아 불꽃과 드론이 어우러진 카운트다운 불꽃쇼가 펼쳐져 2026년의 힘찬 출발을 함께 할 예정이다.

이민호 강원랜드 관광마케팅본부장 직무대행은 “크리스마스와 연말을 맞아 하이원을 찾는 고객분들께 특별한 추억을 선사하고자 공연과 이벤트를 다채롭게 준비했다”며 “앞으로도 계절과 트렌드에 맞춘 콘텐츠를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.