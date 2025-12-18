[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 출연한 사찰음식 명장 선재스님의 조카가 그룹 비투비 멤버 이창섭이라는 사실이 다시금 화제를 모으고 있다.

지난 16일 첫 공개된 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌2(이하 ‘흑백요리사2’)는 대한민국 스타 셰프 및 명장으로 이뤄진 ‘백셰프’ 군단과 재야의 고수 ‘흑셰프’ 군단의 등장과 첫 대결이 그려졌다.

특히 이번 시즌의 백셰프 라인업에는 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님이 이름을 올려 눈길을 끌었다.

선재스님은 2라운드 1:1 흑백대결에서 두 번째 대결의 주인공으로 등장해 ‘흑수저’ 뉴욕곰탕 셰프와 맞대결을 펼쳤다. 선재스님은 방송에서 군더더기 없는 손놀림과 깊은 내공이 느껴지는 요리로 심사위원들의 극찬을 받으며 단숨에 강렬한 인상을 남겼다.

이 가운데 선재스님이 8년 전 출연한 방송도 다시금 주목받고 있다. 선재스님은 지난 2017년 방송된 MBC ‘세모방’에 출연진들의 요리 대결 심사위원으로 등장했다.

당시 선재스님은 아이돌 멤버들로 구성된 출연진을 보며 “나도 내 조카가 가수다”라고 고백했다. 알고보니 비투비 이창섭의 이모였던 것이다. 조카와의 닮은 꼴 비주얼도 이목을 끌었다.

한편 선재스님의 1:1 흑백대결 심사 결과가 담긴 ‘흑백요리사2’ 새 에피소드는 오는 23일 공개된다.